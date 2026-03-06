Гръцки ракети и изтребители ще пазят България

Гърция ще разположи зенитно-ракетен комплекс "Пейтриът" и два изтребителя F-16 в Северна Гърция, които ще имат за задача да осигурят противоракетно прикритие над голяма част от територията на България. Това стана ясно от официално изявление на гръцкия министър на националната отбрана, цитиран от медията "Прото тема" и БГНЕС.

Решението идва след директно искане от българското правителство на фона на усложнената среда за сигурност.



Мерките за подкрепа са одобрени оперативно от Правителствения съвет по външна политика и отбрана на Гърция (КИСЕА). Те предвиждат не само бойна техника, но и изпращането на двама висши офицери от гръцките Военновъздушни сили, които ще бъдат позиционирани в Оперативния център на българските въоръжени сили в София за осъществяване на директна координация.

"Вчера и днес имах разговор с министъра на отбраната на България Атанас Запрянов. След отправено вчера искане от българска страна имах възможността днес да го информирам, че Гърция ще предостави средства и персонал за защитата на България", заяви Никос Дендиас.

Военната техника остава на гръцка територия

Според изнесената информация, системите за противовъздушна отбрана няма да бъдат физически премествани на българска земя, а ще оперират от съседната държава, покривайки нашето въздушно пространство.

"В рамките на следващите часове в подходящ район в северната част на гръцката територия ще бъде прехвърлена батарея PATRIOT за противоракетно прикритие на голяма част от територията на България. Също така двойка изтребители F-16 се прехвърля на летище в Северна Гърция с единствената мисия да осигури допълнително прикритие за България", уточни гръцкият военен министър.

Съюзническа солидарност в действие

Този ход демонстрира активирането на механизмите за взаимопомощ между държавите членки на НАТО и Европейския съюз. Гръцката страна е категорична, че пренасочването на този ресурс няма да отслаби собствения ѝ отбранителен капацитет.

"Искам да стане ясно, че горепосочените действия са предприети след искане от България - държава членка на НАТО и Европейския съюз - и по никакъв начин не засягат способността за противоракетна защита на гръцката територия", подчерта Никос Дендиас, като допълни, че през следващата седмица планира официално посещение в София по покана на Атанас Запрянов.