МОН: Не можем еднолично да вземем лиценза на "Космос"

МОН чака прокуратурата преди да вземе решение дали да преустанови дейността на частно средно училище "Космос". Това стана ясно от думите на служебния образователен министър Сергей Игнатов по време на парламентарния контрол в Народното събрание.



Той обясни, че е извършена проверка в резултат на трагичния инцидент с шесторното убийство на ученик от училището. При проверката са установени пропуски на нарушения за формално разработване и прилагане на документи, липса на училищна документация, липса на записи за отсъствие на ученици, издаване на документ за завършен клас, без да са налице доказателства, че тези документи е следвало да бъдат издадени.

Документите са предоставени на СГП за разследване и ангажиране на наказателна отговорност. След произнасяне на прокуратурата, ще бъде взето решение дали да се преустанови дейността на частното средно училище "Космос", уточни Сергей Игнатов.

Той се закани, че като служебен просветен министър ще задълбочи проверките в частно училище "Космос". "Ние искаме да видим и какво се е случило, защото правилно сме постъпили, че сме дали случая на прокуратурата. Това, което ме безпокои е, че ако се дерегистрира частното училище, но те имат международна регистрация и могат да продължат по нея да работят. Тогава децата няма да учат български език, история и география, иначе е много лесно да го дерегистрираме. Дори и да го дерегистрираме, учениците няма да се разпръснат и да отидат на други места", коментира Сергей Игнатов.

И бе категоричен - МОН еднолично не може да вземе решение дали да отнеме лиценза на частно училище "Космос", докато не се извършат необходимите проверки и не се изчака резултатът на прокуратурата.