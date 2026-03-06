Великобритания изпраща 4 изтребителя в Катар

Британският премиер Киър Стармър заяви, че Обединеното кралство ще изпрати четири изтребителя в Катар, за да засили отбранителните си операции, докато ударите на САЩ и Израел срещу Иран продължават.

Той потвърждава, че първият полет от Обединеното кралство, който ще върне граждани у дома, е излетял и че 4000 вече са се завърнали. Това е малка част от 140 000 британски граждани, които са заявили, че са в Близкия изток, съобщава BBC.

Нови снимки показват разрушения в Техеран след шест дни удари – експлозии са наблюдавани в цялата иранска столица.

В Израел военните съобщават за нови атаки от Иран , като в небето са наблюдавани експлозии.

ОАЕ съобщават, че днес са прихванали шест ирански ракети и 131 дрона, но една ракета и шест дрона са паднали във вътрешността на страната.

Съобщени са експлозии и в Катар и Бахрейн. Азербайджан заяви, че е бил атакуван от два ирански дрона, а танкер е бил повреден в северната част на Персийския залив – Иран заяви, че е ударил американски кораб.