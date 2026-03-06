Тошко Йорданов в остър спор с Явор Божанков за песента на Слави за децата от "Околчица"

По време на изслушването на служебния премиер Андрей Гюров в парламента Явор Божанков и Тошко Йорданов влязоха в остър спор заради песента на Слави Трифонов, посветена на загиналите деца край Околчица.

Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов взе думата и заяви, че има основателни съмнения, че педофилската секта е била закриляна от ПП-ДБ.

Явор Божанов от ПП-ДБ репликира Тошко Йорданов и атакува ИТН, че са писали и направили песен за Петрохан.

"Какъв човек трябва да си да напишеш песен за Петрохан и ти да кажеш "няма да я махна". Чисто човешки не ви ли докосна това? Що са хора сте? Да причините това на семействата. Да ви молят да я махнете тая песен и да не я махнат.

Не бих обвинил никой, че е педофил. Но вие не спирате. От ИТН и ДПС не съм го очаквал. Колеги, моля ви, към цивилизования човешки разговор се върнете", каза Божанков.

Тошко Йорданов уточни, че песента е за всички деца, на които "животът им е бил счупен от педофилия". "Навсякъде по петроханската секта е ПП-ДБ", ядоса се депутатът.

"За себе си ще запазя мнението си за тази жена /бел. ред. майката на Николай Златков/, защото излязоха неща за тази жена... всеки си преценява по поведението й.

Калушев е ръководител на секта педофил и искате да страдам за него? Трагично убил 15-годишно дете. Искате да кажете, че трябва да имам уважение към него и да страдам," попита Йорданов.

Нямам уважение към Сандов, Рашков е бил министър, когато са взели 16 оръжия. Има потънали сигнали за сексуално насилие.

Терзиев да не е от ИТН? Дал е пари по лична сметка най-вероятно на Ивей, защото са били дружки. Безуханова да не е от ИТН? От ПП-ДБ е. Навсякъде в тая петроханска секта е ПП-ДБ", категоричен бе Тошко Йорданов.

Бившият министър на вътрешните работи, а сега депутат от ДПС Калин Стоянов обвини ПП-ДБ, че му преписват всичко.

И обвини Бойко Рашков, че е въоръжил рейнджърите от Петрохан. "Аз пръв заявих - нека да изкараме сигналите, нека да видим през кой е минал и къде е разпределен и кой е поставил резолюцията да бъде прекратен", добави Стоянов.

Аз пръв заявих. Голяма част от вас не познават документа от ГДБОП. Нека изкараме този сигнал, да видим от къде е минал, какви резолюции са изписани и най-важното - кой е разпоредил да бъде прекратен, каза бившият вътрешен министър.

В сряда лидерът на ИТН Слави Трифонов пусна песен, посветена на 15-годишната жертва от кепера край Околчица - Александър Макулев. Освен това Трифонов поясни, че песента е за всички "за този и за много други млади животи, загубени или пречупени, помолих Евгени и направихме песен, за да се помни и да не се забравя, че децата са като цветя. Трябва да ги пазим. Защото те са толкова крехки".

Малко по-късно Ралица Асенова - майката на 22-годишния Николай Златков, който беше намерен застрелян в кемпер край връх Околчица в началото на февруари, коментира парчето с думите "Категорично забранява", а след това последва и отговор от страна на Трифонов.