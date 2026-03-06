Бойко Борисов: Румен Радев го играе малко цар

Президентът Илияна Йотова трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), за да бъде намерен категоричен национален консенсус по ключови за страната теми. За това призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на посещение в Пловдив, където заедно с кмета на града Костадин Димитров инспектираха напредъка по ремонта на кино "Космос".

Борисов подчерта, че в условията на тежки военни конфликти в Украйна и Иран, изграждането на единна национална позиция е изключително трудно, но наложително. "Вчера дадох пример как се прави по темите, които изискват национален консенсус", заяви Бойко Борисов, като допълни, че българският народ не желае война. Изказването му беше разпространено чрез видео на официалната му страница в социалната мрежа Facebook.



Чистки и реваншизъм в силовото министерство

Лидерът на ГЕРБ изрази остра критика към масовите кадрови промени в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, извършвани от служебния кабинет. Според него, вместо да се назначават по-компетентни ръководители, на ключови позиции се връщат лица, срещу които вече е имало обществени протести.

"Горкото МВР, идва една власт, помита всички, идва втора власт – реваншизмът е такъв, че на редовите служители не им остава нищо, освен да се привеждат и да чакат да дойдат новите началници", коментира Бойко Борисов. Той определи тази практика като изключително нездравословна за системата. "Когато Пламен Узунов и Копринков подреждат МВР, как ще е здравословно. Румен Радев се е разбрал МВР да е за него, а всички други да безчинстват в министерствата", добави лидерът на партията.

Политическият проект на Радев и олигархията

Относно политическото бъдеще на бившия държавен глава Румен Радев, Борисов изрази силен скептицизъм за ролята на приближените му фигури като Гълъб Донев и Димитър Стоянов. "Румен Радев го играе малко цар", смята Бойко Борисов.

Той отново повдигна темата за така наречената червена олигархия, като посочи, че именно с такъв кръг от хора се е обградил бившият президент. "Когато се говори за олигархия, трябва да се казват имената, защото сега са внуците и децата на червената олигархия", обясни той.



Борисов не спести критики и към текущата политическа обстановка, визирайки неясната ситуация с оставките в служебното правителство. "Всяка седмица ни сервират по някоя оставка, и то със скандал и натиск", посочи той. Лидерът на ГЕРБ отбеляза като тревожен и факта, че министър от редовния кабинет на Кирил Петков все още се движи с назначена охрана, припомняйки, че държавна защита от МВР в момента е осигурена и за европрокурора Теодора Георгиева.

В отговор на журналистически въпрос за подготовката на ГЕРБ за предстоящите предсрочни парламентарни избори и подредбата на листите в Пловдив, Бойко Борисов заяви, че местните структури са силни и в момента провеждат своите събрания. "Ако ме искат, мога да дойда, подреждат една добра листа, текат събранията, нищо няма да кажа предварително, преди да сме утвърдили с Изпълнителната комисия", обясни той и допълни, че партията ще се съобрази изцяло с номинациите и желанията на местно ниво.