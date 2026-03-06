Средиземноморски циклони донесоха най-валежната зима у нас

Изминалата зима в България е била най-валежната от пет години насам, макар и с температури над климатичните норми. Серия от мощни средиземноморски циклони е причинила сериозни щети, прелели реки и ураганни ветрове в редица области на страната през декември, януари и февруари. Това става ясно от официалния сезонен анализ на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитиран от БТА.

Температурни аномалии и снежни рекорди

Въпреки че сезонът е започнал с необичайно топло време, като на 4 януари в Дългопол са отчетени над 21 градуса, зимата не е преминала без екстремни студове. Най-ниската температура в населено място е измерена на 12 януари в Самоков, където термометрите са паднали до минус 17 градуса.

Снеговалежите са били концентрирани основно през първите два месеца на годината. На 2 февруари почти цялата страна е осъмнала под бяла пелена, като в Белово снежната покривка е достигнала 35 сантиметра. Абсолютният рекорд за планините е отчетен на връх Ботев в края на февруари, където снегът е натрупал внушителните близо 3 метра.

Ураганни ветрове и потопени населени места

Динамиката на атмосферните процеси е довела до опасни инциденти в цялата страна. В началото на януари ураганен вятър със скорост над 30 метра в секунда е връхлетял Враца, прекъсвайки електрозахранването и събаряйки десетки дървета и стълбове. Силните пориви са затворили временно ски зоната в Боровец и са принудили отклоняването на полети от столичното летище.

Най-сериозни обаче са били пораженията от обилните валежи. Според данните на НИМХ, обемът на речния отток през февруари е счупил 10-годишен рекорд. В Южна и Югоизточна България количествата дъжд са превишили в пъти месечните норми. В резултат на това в общините Кирково и Крумовград е било обявено частично бедствено положение заради разрушена инфраструктура и активирани свлачища. Придошлите води на река Арда многократно са заливали жизненоважен мост към няколко села в района. Подобна критична ситуация се е разиграла и в Бургаско, където наводненията са потопили изцяло село Зидарово.

Щети по земеделието и инфраструктурата

Рязката смяна на температурите е объркала вегетацията на посевите. Топлото начало на януари е провокирало преждевременно развитие на зимните култури в югоизточните райони, което впоследствие е било спряно от рязко застудяване.

В същото време, прекомерните валежи през февруари са преовлажнили почвите до краен предел. В районите на Сливен, Стара Загора и Хасково хиляди декари със зимни житни култури са останали под вода заради интензивните валежи и прелелите местни реки. Свлачища и паднали скални маси са блокирали ключови пътища, включително прохода Троян – Кърнаре и трасето между Девин и Смолян.