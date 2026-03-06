Само 2 държави в света ще оцелеят след ядрена война

Ново проучване установи, че само две държави в света биха оцелели след ядрена война. Това се случва на фона на ескалиращото напрежение от последните дни, в които Америка и Израел, и двете ядрени сили, обстрелват с ракети Иран, пише Mirror.

Израел обстрелва иранската столица Техеран, а в същото време талибаните в Афганистан предприеха атака срещу Пакистан - също страна с ядрено оръжие. Вчера ОАЕ заявиха, че продължават да прехващат ракети, насочени към Израел, докато войната в Близкия изток продължава.

Това доведе до опасения, че конфликтите биха могли да ескалират през следващите седмици.

5 млрд. жертви и ядрена зима

На този фон ново рецензирано проучване установи, че една евентуална ядрена война може да отнеме живота на около 5 милиарда души, съобщава Unilad.

Ядрените взривове биха могли да достигнат температура до 100 милиона градуса по Целзий, а ядрена зима би покрила всяко кътче на света, съобщават учени от списание Nature. Те обаче твърдят, че има 2 държави с късмет. Според тях Австралия и Нова Зеландия биха оцелели.

Експертът по темата Ани Джейкъбсън, автор на "Ядрена война: Сценарий", използва научни статии и данни на експерти по отбраната, за да прогнозира какво би се случило, ако 12 000 ядрени оръжия в света бъдат изстреляни.

Джейкъбсън обясни, че това би причинило опустошения дори в районите, оцелели след първоначалните взривове.

"Места като Айова и Украйна ще бъдат покрити със сняг в продължение на 10 години и затова селското стопанство няма да бъде възможно. Когато селското стопанство не е възможно, хората просто умират", заяви тя.

Двете оцелели държави

Според нея около 3 милиарда души биха могли да преживеят първоначалните удари, но животът им след това би бил неузнаваем. Тя смята, че Австралия и Нова Зеландия до голяма степен биха могли да преживели ядрената зима и все още биха могли да отглеждат култури.

По думите й изстрелването на хиляди съвременни ядрени бойни глави би унищожило част от озоновия слой, който ни предпазва от слънцето. Също така освен увреждане на озоновия слой, би имало и риск от радиационно отравяне.

И макар Австралия и Нова Зеландия да имат шанс да оцелеят, тя прогнозира, че хората там ще трябва да живеят на тъмно. Според нея при такъв сценарий хората ще се борят за храна и ще живеят под земята.

Прогнозата на Джейкъбсън идва на фона на широкото разпространяване в социалните мрежи на карти, показващи, че иранските ракети биха могли да унищожат редица страни, включително някои популярни туристически дестинации. Според доклади бойните глави на Иран биха могли да имат обхват до 2000 км.