Яхния с грах и телешко месо – класическо българско ястие
Яхнията с грах и телешко месо е едно от другите ястия в българската кухня. Тя е вкусна, питателна и много подходяща за семейна вечеря. Съчетава крехко телешко месо, сладък грах и ароматни зеленчуци, които се приготвят приятно, докато се получи гъст и ароматен сос.
Това ястие е популярно през всички сезони, но особено често се приготвя през пролетта и есента, когато се опитвате топли и домашни гозби. Освен че е вкусна, яхнията е и богата на полезни хранителни вещества – протеини от месото и витамини от зеленчуците.
Необходими продукти
За приготвянето на яхния с грах и телешко месо са нужни сравнително малко продукти, които лесно могат да се намерят във всеки магазин.
Продукти:
500 г телешко месо
400 г грах (пресен или замразен)
1 глава лук
1 мърморко
2 картофи
2 супени лъжици домашно пюре
3 супени лъжици олио
1 чаена лъжичка червен пипер
сол и черен пипер на вкус
магданоз
около 700 мл вода
Начин на приготвяне
Приготвянето на тази яхния не е трудно, но трябва малко търпение, за да стане месото крехко и вкусно.
Телешкото месо се нарязва на малки кубчета.
В тенджера се загрява олиото и се добавя ситно нарязаният лук. Запържва се до златисто.
Добавя се месото и се запържва за няколко минути, докато промени цвета си.
Слага се настърганият морков и се разбърква.
Добавят се червеният пипер и домашното пюре, след което се налива вода.
Ястието се оставя да къкри около 40–50 минути, докато месото се омекне.
Прибавят се грахът и нарязаните картофи.
Готви се още около 20 минути до пълна готовност.
Накрая се овкусява със сол, черен пипер и ситно нарязан магданоз.
Съвети за по-вкусна яхния
За да стане ястието още по-вкусно, може да се използва телешко месо от плешка или гърди, защото става по-крехко при варене. Ако използвате пресен грах, добавете го малко по-рано в готвенето.
Някои хора обичат да сгъстят соса с малко брашно, размито във вода, но това не е задължително. Яхнията може да се поднесе с прясно изпечен хляб и салата.
Яхнията с грах и телешко месо е истинска класика в българската кухня. Тя съчетава простота, хранителност и богат вкус. Това ястие е подходящо както за ежедневното меню, така и за семейни събирания.
