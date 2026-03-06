Яхния с грах и телешко месо – класическо българско ястие

Яхнията с грах и телешко месо е едно от другите ястия в българската кухня. Тя е вкусна, питателна и много подходяща за семейна вечеря. Съчетава крехко телешко месо, сладък грах и ароматни зеленчуци, които се приготвят приятно, докато се получи гъст и ароматен сос.

Това ястие е популярно през всички сезони, но особено често се приготвя през пролетта и есента, когато се опитвате топли и домашни гозби. Освен че е вкусна, яхнията е и богата на полезни хранителни вещества – протеини от месото и витамини от зеленчуците.

Необходими продукти

За приготвянето на яхния с грах и телешко месо са нужни сравнително малко продукти, които лесно могат да се намерят във всеки магазин.

Продукти:

500 г телешко месо

400 г грах (пресен или замразен)

1 глава лук

1 мърморко

2 картофи

2 супени лъжици домашно пюре

3 супени лъжици олио

1 чаена лъжичка червен пипер

сол и черен пипер на вкус

магданоз

около 700 мл вода

Начин на приготвяне

Приготвянето на тази яхния не е трудно, но трябва малко търпение, за да стане месото крехко и вкусно.

Телешкото месо се нарязва на малки кубчета.

В тенджера се загрява олиото и се добавя ситно нарязаният лук. Запържва се до златисто.

Добавя се месото и се запържва за няколко минути, докато промени цвета си.

Слага се настърганият морков и се разбърква.

Добавят се червеният пипер и домашното пюре, след което се налива вода.

Ястието се оставя да къкри около 40–50 минути, докато месото се омекне.

Прибавят се грахът и нарязаните картофи.

Готви се още около 20 минути до пълна готовност.

Накрая се овкусява със сол, черен пипер и ситно нарязан магданоз.

Съвети за по-вкусна яхния

За да стане ястието още по-вкусно, може да се използва телешко месо от плешка или гърди, защото става по-крехко при варене. Ако използвате пресен грах, добавете го малко по-рано в готвенето.

Някои хора обичат да сгъстят соса с малко брашно, размито във вода, но това не е задължително. Яхнията може да се поднесе с прясно изпечен хляб и салата.

Яхнията с грах и телешко месо е истинска класика в българската кухня. Тя съчетава простота, хранителност и богат вкус. Това ястие е подходящо както за ежедневното меню, така и за семейни събирания.