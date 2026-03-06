Андрей Гюров иска преместване на американските самолети

Служебният министър-председател Андрей Гюров е възложил на министъра на отбраната Атанас Запрянов да изготви подробен анализ за възможностите американските военни самолети да бъдат преместени от софийското летище. Това стана ясно по време на днешния парламентарен блицконтрол, където премиерът отговаряше на въпроси, свързани с националната сигурност и конфликта в Близкия изток.

Пред депутатите Андрей Гюров подчерта, че разполагането на американските летателни апарати на столичната аерогара е факт още от 18 февруари – ден преди встъпването в длъжност на настоящото служебно правителство. Той уточни, че кабинетите имат приемственост по отношение на ангажиментите към съюзниците, но конкретната стъпка не е инициирана от неговия екип.

"Решението на министъра на отбраната е взето по нота от нашите съюзници още преди встъпването в длъжност на служебното правителство и няма отношение към работата, която ние сме свършили след 19 февруари", обясни министър-председателят.

Той увери, че се търси вариант на самолетите да бъде осигурена необходимата логистична подкрепа на друга локация.

Без участие в конфликта

Премиерът бе категоричен, че страната ни спазва стриктно своите задължения към НАТО по отношение на засиленото предно присъствие, но запазва пълна дистанция от ескалацията в Близкия изток.

"България не е страна в конфликта в Близкия изток и по никакъв начин не участва в действията на Израел и САЩ спрямо Иран", заяви Андрей Гюров.

Той допълни, че в българското въздушно пространство не се извършват и не се подготвят никакви действия, свързани с чужди военни акции. По думите му към момента няма промяна в заявената нота за съюзническо присъствие, която да изисква нова санкция от Народното събрание. Ако такова искане постъпи, то ще бъде внесено в парламента по установения законов ред.

В края на изказването си Андрей Гюров разкритикува опитите на някои формации да насаждат страхове в обществото чрез темата за американските самолети. Той посочи, че спекулациите със сигурността са безотговорни.

"Служебното правителство няма да участва в такива действия", категоричен бе премиерът, допълвайки, че основната цел на институциите е да гарантират спокойствието и безопасността на българските граждани.