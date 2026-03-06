Без кормуване по тъмно – няма книжка

Бъдещите шофьори в България може скоро да се изправят пред ново изискване – задължително шофиране по тъмно като част от практическото обучение. Това предвиждат подготвяни промени в Наредба №37 на Министерството на транспорта и съобщенията, които целят по-реално обучение и по-строг контрол върху автошколите.

Според проекта всеки курсист ще трябва да премине определени часове кормуване през нощта, за да придобие по-добри умения за реакция при намалена видимост. Предвижда се да бъдат определени и конкретни часови диапазони, които ще се считат за нощно шофиране – през зимата приблизително между 18:30 и 06:30 ч., а през летните месеци между 22:00 и 05:00 ч.

Една от ключовите промени е въвеждането на двугодишен срок за завършване на обучението. Ако кандидат-шофьор не приключи теоретичната и практическата част в рамките на две години от началото на курса, той ще трябва да започне обучението си изцяло отначало. Мотивът на ведомството е, че правилата за движение се променят, а знанията на курсистите могат да остареят. Досега ново обучение се изискваше само ако кандидатът не успее да положи успешно изпитите в сроковете, определени от Наредба №38.