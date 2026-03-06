МВР конфискува телефона на София Андреева след серия от разпити

София Андреева - жената, която публично посочи собствения си син Валери за "моралния убиец" на загиналите край хижа „Петрохан“, изригна с остър пост във Фейсбук. В него тя твърди, че след серия разпити в МВР телефонът ѝ е бил иззет за проверка и изразява притеснение, че лични данни и информация от него може да изтекат в интернет.

В публикацията си Андреева заявява, че е била разпитвана 5 пъти от служители на МВР, като разговорите продължавали с часове. По думите ѝ по време на срещите е имало атмосфера на доверие и желание истината по случая да стане ясна.

„Давам възможно най-ясната информация. И изведнъж - МВР ми конфискува телефона“, пише тя.

Андреева посочва, че няма проблем устройството да бъде проверявано, но изразява сериозни притеснения за сигурността на съдържащата се в него информация. Според нея в телефона има пароли, лични данни, снимки и кореспонденция с близки хора, които могат да се окажат публично достояние.

В публикацията си Андреева критикува и начина, по който според нея се води разследването. Тя твърди, че се правят опити случаят да бъде насочен към версии за самоубийство или сексуални посегателства. Според нея, въпреки опитите тези хипотези да останат прикрити, полицията се "изпуска".