ЦИК стартира кампанията за парламентарните избори

Централната избирателна комисия (ЦИК) официално постави началото на своята разяснителна кампания за предстоящите парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април.

Тази година институцията предприема нестандартен подход, като предоставя възможността на самите избиратели да определят мотото на информационната кампания. Инициативата се реализира директно през официалните страници на комисията в социалните мрежи.

"Предложението, събрало най-много харесвания, ще бъде част от визията на ЦИК", обясни Росица Матева, цитирана от БТА.

От комисията се обърнаха към гражданите в публичното пространство с призив за активност: "Каква е Вашата причина да гласувате? Кажете ни и станете част от нашия слоган".

Гласуване извън страната

Паралелно с разяснителната кампания продължава и процесът по организация на вота зад граница. Българските граждани, които желаят да упражнят правото си на глас извън територията на страната, вече могат да подават своите официални заявления. Крайният срок за електронната и физическата регистрация е 24 март.

Очакванията са за оспорвана политическа надпревара, като от избирателната комисия уточниха, че общо 24 политически формации са допуснати и ще се борят за доверието на избирателите в средата на април.