Ден 7: Войната на САЩ и Израел срещу Иран се разшири до 14 държави

Войната между Съединените щати, Израел и Иран навлиза в седмия си ден, като бойните действия и политическото напрежение продължават да се разширяват в Близкия изток и извън него. Военните операции на иранска територия продължават, докато ракетните и дроновите атаки се разпространяват из държавите от Персийския залив. Вашингтон и Тел Авив заявиха, че тяхната кампания значително отслабва военните способности на Иран.

В самия Иран, САЩ и Израел продължават интензивните удари от началото на конфликта миналата събота. Според наличните оценки повече от 1 230 души са загинали по време на бомбардировките. Израелската армия твърди, че е постигнала почти пълно въздушно превъзходство, след като е извършила около 2 500 удара и е унищожила приблизително 80 процента от системите за противовъздушна отбрана на Иран. Американското Централно командване (CENTCOM) съобщава, че американските сили са поразили около 200 цели в Иран през последните 72 часа, включително съоръжения за изстрелване на балистични ракети и военноморски обекти.

Цената на първите 100 часа от операция „Епична Ярост“ се оценява от Центъра за стратегически и международни изследвания на около 3,7 милиарда долара, което се равнява на приблизително 891 милиона долара на ден. От тази сума около 3,5 милиарда долара не са включени в съществуващите бюджетни разходи на САЩ.

Конфликтът предизвиква и сериозни политически сътресения след смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който бе убит при американско-израелски удар по Техеран в началото на кампанията. Въпросът за неговия наследник остава нерешен, макар че се появяват спекулации, че постът може да бъде поет от неговия син Моджтаба Хаменей. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли тази възможност като неприемлива и заявяви, че възнамерява да участва в избора на следващия лидер на Иран, подобно на участието си в промени в ръководството на Венецуела. Тръмп не назова конкретни алтернативни кандидати.

Ирански представители предупреждават за възможността от сухопътна инвазия. Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, заявяви, че иранските сили са подготвени за подобен сценарий и заплаши, че хиляди американски войници могат да бъдат убити или пленени, ако американски части навлязат в страната. В същото време външният министър на Иран Абас Арагчи отхвърли идеята за преговори с Вашингтон и заяви, че няма причина да се водят разговори със страна, на която Иран не вярва.

Въпреки продължаващите атаки, американски представители твърдят, че интензивността на иранските ракетни и дронови удари е намаляла значително от началото на конфликта. Според оценките на Вашингтон изстрелванията на балистични ракети са намалели с около 90 процента, а атаките с дронове са спаднали с приблизително 83 процента в сравнение с първия ден от войната. Тръмп също заявява, че военните способности на Иран до голяма степен са унищожени, като пред NBC News заяви, че страната на практика е загубила флота си и по-голямата част от останалите си военни ресурси.

Войната все по-силно засяга и съседни държави. Ирански ракетни и дронови удари биват насочени към няколко държави от Персийския залив, което води до активиране на системите за противовъздушна отбрана в региона. В Кувейт, Съединените щати временно прекратяват дейността на своето посолство след ответни удари, при които кувейтската противовъздушна отбрана прихвана приближаващи се ракети и дронове.

В Бахрейн иранска ракета порази държавната петролна рафинерия, макар че властите са успяли да овладеят възникналия пожар. Обединените арабски емирства съобщават, че са прихванали няколко ирански ракети заедно с повече от 120 дрона, а Катар заяви, че е бил обект на мащабна вълна от ирански ракети и дронове, след като в столицата Доха бяха чути експлозии.

Нарастващата нестабилност предизвиква мащабни евакуации на чуждестранни граждани. Държавният департамент на САЩ съобщи, че около 20 000 американци вече са напуснали Близкия изток, като повечето са го направили самостоятелно. Вашингтон организира чартърни полети за хората, които остават в региона и желаят да се евакуират.

Евакуационните усилия на други държави също срещат трудности. Самолет, нает от френското правителство, изпратен да прибере граждани от Обединените арабски емирства, бе принуден да се върне по средата на полета, след като по маршрута му бе съобщено за ракетен обстрел.

Междувременно Израел също се сблъска със сериозни заплахи за сигурността. Иранската Революционна гвардия съобщи, че е извършила координирана атака с дронове и ракети срещу Тел Авив и централната част на Израел. В отговор на засилената заплаха израелските власти затвориха всички свети места в Стария град на Йерусалим и отмениха петъчните молитви. Насилие е регистрирано и на Западния бряг.

Освен в Израел и Иран, военна активност и напрежение се разпространяват и в други части на региона. В Ирак силите за сигурност свалиха дрон, който се приближи до военна база близо до международното летище в Багдад, където са разположени американски сили. Апаратът е прихванат през нощта близо до авиобазата „Виктория“, преди да достигне целта си.

Иран извърши и удари срещу групи, които определя като антиирански сепаратисти, действащи близо до планинската граница между Иран и Ирак. Иранската държавна телевизия съобщи, че тези групи включват кюрдски формирования, базирани в отдалечени райони по границата. Според информации на медиите, Съединените щати са поддържали контакти с някои от тези групи относно евентуално участие в операции срещу Иран.

Израел разшири операциите си и в Ливан. Израелската армия започна удари по инфраструктура на „Хизбула“ в района Дахия в южната част на Бейрут, гъсто населен жилищен и търговски квартал. Преди атаките бяха издадени предупреждения за евакуация за южните предградия на Бейрут, където живеят около половин милион души. Заповедите предизвикаха паника и огромни задръствания, докато жителите се опитваха да напуснат района. Според ливанското здравно министерство израелските удари от понеделник насам са убили най-малко 123 души и са ранили 683.

Разширяващият се конфликт достига и отвъд непосредствения регион. Азербайджан обвини Иран, че е извършил дронови атаки на негова територия, обвинение, което Техеран отрича. Азербайджанските власти съобщиха, че четирима цивилни са ранени, след като дрон удари ексклава Нахичеван, което накара правителството да спре движението на камиони по границата с Иран и да подготви възможни ответни мерки.

Войната вече засяга най-малко 14 държави в Близкия изток и съседни региони. Правителства по света изразяват все по-голяма тревога от риска от по-нататъшна ескалация и от икономическите последици.

Енергийните пазари са сред първите сериозно засегнати от конфликта. Покачването на цените на петрола накара Съединените щати да предоставят на индийските рафинерии временно 30-дневно изключение, което им позволява да продължат да купуват руски суров петрол. Решението идва въпреки по-ранни изявления на Тръмп, че Индия се е съгласила да спре подобни покупки, за да намали финансовата подкрепа за Москва и да помогне за прекратяване на войната в Украйна. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че мярката цели да запази стабилността на световните петролни пазари и няма да донесе значителна финансова полза за руското правителство.

Финансовите пазари реагираха рязко на бойните действия. По-рано през седмицата индексът Dow Jones Industrial Average се понижи с повече от 1 000 пункта, или около 2,2 процента, тъй като инвеститорите реагираха на ръста в цените на енергията и несигурността около конфликта.

Политически разделения се появявиха и във Вашингтон. Контролираната от републиканците Камара на представителите на САЩ отхвърли резолюция, подкрепена от демократите, която би прекратила военните операции срещу Иран, освен ако Конгресът официално не разреши конфликта. Гласуването завършва с 219 срещу 212 гласа, което позволява на Тръмп да продължи кампанията.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет отхвърли обвиненията, че САЩ и Израел дестабилизират региона, като настоя, че действията им са насочени към неутрализиране на военните способности на Иран. В същото време други съюзници обмислят как биха реагирали, ако конфликтът се разшири още повече.

В Канада най-висшият военен ръководител на страната, генерал Джени Каринян, потвърди, че съюзническите държави обсъждат възможна помощ за страните от Персийския залив с цел укрепване на тяхната отбрана. Планирана е среща между съюзническите армии, на която ще бъдат разгледани възможни мерки, след което канадските въоръжени сили ще представят препоръки на правителството. Каринян подчерта, че Канада не участва в американските бомбардировки и че разговорите не са свързани с присъединяване към операция „Епична Ярост“.

Европейските правителства остават разделени в реакцията си. Великобритания и Франция разположиха военноморски и противовъздушни средства в източното Средиземноморие, за да защитят съюзническите интереси. По-рано тази седмица дронова атака порази британската военновъздушна база „Акротири“ в Кипър. Други европейски държави, включително Германия, Ирландия, Белгия и Нидерландия, засега ограничават реакцията си до дипломатически усилия.

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли също отказа да изключи възможността страната в крайна сметка да се присъедини към американско-израелските удари срещу Иран.

Египет предупрежди за сериозни икономически последици, ако конфликтът продължи. Президентът Абдел Фатах ас-Сиси заяви, че икономиката на страната навлиза в състояние, което той описа като почти извънредно, тъй като войната заплашва да повиши цените и да наруши регионалната търговия.

Конфликтът води и до нови искания за военно сътрудничество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати са поискали от Киев помощ за противодействие на иранските дронове "Шахед", които широко се използват от Иран и неговите съюзници. Зеленски събощи, че е инструктирал съответните служби да предоставят необходимото оборудване и да изпратят украински специалисти с богат опит в защитата срещу подобни атаки по време на войната на Русия срещу Украйна.

Докато военните операции продължават, а броят на засегнатите държави постоянно нараства, конфликтът не показва признаци на затихване, докато навлиза във втората си седмица.