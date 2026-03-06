Украйна: Унгария взе за заложници служители на „Ощадбанк“ и открадна милиони!

Украинският външен министър Андрий Сибиха обвини Унгария, че е задържала седем украински граждани в Будапеща, като определи ситуацията като вземане на заложници и заяви, че са били иззети големи суми пари и ценности. Задържаните са служители на държавната банка „Ощадбанк“, които са транспортирали средства и благородни метали между Австрия и Украйна като част от рутинни банкови трансфери.

Според Сибиха групата е пътувала с два бронирани автомобила за превоз на пари, когато унгарските власти са ги спрели в унгарската столица. Украинският министър заяви, че причините за задържането не са били изяснени и че Киев няма информация за състоянието на задържаните служители или дали имат възможност да комуникират с външния свят.

Сибиха остро разкритикува унгарското правителство, заявявайки, че случилото се представлява вземане на заложници и конфискация на имущество. Той посочи, че ако това е „силата“, за която по-рано е говорил унгарският премиер Виктор Орбан, то тя прилича повече на действия на престъпна организация, отколкото на държава. Украйна вече е изпратила официална дипломатическа нота с искане за незабавното освобождаване на своите граждани и е заявила, че ще повдигне въпроса пред Европейския съюз, като настоява Брюксел да оцени действията на Унгария като незаконно задържане и грабеж.

„Ощадбанк“ също разкри подробности за инцидента, като съобщи, че GPS проследяването показва, че двата автомобила в момента се намират в централната част на Будапеща в близост до обект на унгарските правоохранителни органи. Представители на украинското посолство в Унгария и служители на украинското външно министерство са потвърдили местоположението на автомобилите, но местонахождението на задържаните служители остава неясно.

Банката заяви, че транспортната операция е била извършена по международно споразумение с австрийската „Райфайзен Банк“ и че товарът е бил надлежно регистриран съгласно европейските митнически правила и международните процедури за транспорт. Според „Ощадбанк“ иззетият товар включва приблизително 40 милиона щатски долара, 35 милиона евро и девет килограма злато. Банката настоява както служителите, така и ценностите да бъдат върнати незабавно на Украйна.

Националната банка на Украйна също публикува изявление, в което призова унгарските власти незабавно да освободят задържаните граждани и да дадат обяснение за действията си. Институцията поиска прозрачност относно местоположението на бронираните автомобили, както и относно статута на транспортираните средства и ценности.

Спорът се развива на фона на нарастващо напрежение между Киев и Будапеща. Отношенията между двете страни се влошиха през последните месеци заради спирането на транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, който доставя суров петрол за Унгария и Словакия. Тръбопроводът не работи от края на януари, след като руски удар е повредил енергийна инфраструктура в западна Украйна, според украински официални лица.

Будапеща и Братислава обвиняват Киев, че умишлено е спрял транзита, а Унгария реагира, като блокира двадесетия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и се противопостави на предложен заем от 90 милиарда евро от ЕС, предназначен да подкрепи Украйна. Източник, запознат с позицията на унгарското правителство, заяви, че Будапеща възнамерява да поддържа възраженията си, докато доставките на петрол по тръбопровода не бъдат възстановени.

По-рано на 5 март Орбан заяви, че Унгария е готова да използва политически и финансов натиск, за да настоява за възстановяване на потока петрол по „Дружба“. Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли идеята за възобновяване на работата на тръбопровода при настоящите условия и заяви, че сателитните снимки, на които се позовава Орбан, не могат да покажат пълната картина на ситуацията на място. Зеленски също разкритикува Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо за това, което определи като воден от собствен интерес подход към спора.

Украинският лидер също така намекна, че ако определена фигура в ЕС продължи да блокира предложения финансов пакет от 90 милиарда евро за Киев, той може публично да предостави контактите на този човек на украинските въоръжени сили – изказване, широко тълкувано като насочено към Орбан.

Конфронтационната позиция на Унгария спрямо Украйна е отбелязана от анализатори, които свързват реториката и с вътрешнополитическата ситуация в страната. Унгария се насочва към парламентарни избори през април, а социологическите проучвания показват, че управляващата партия „Фидес“ на Орбан изостава от опозиционната партия „Тиса“.