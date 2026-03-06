Слави Трифонов обвини ПП-ДБ в натиск над министър

Лидерът на политическа партия "Има такъв народ" Слави Трифонов отправи остри критики към коалицията ПП-ДБ заради предполагаем опит за кадруване в служебното правителство. В своя публикация във Facebook той твърди, че служебният министър на регионалното развитие Ангелина Божанова е подложена на системен натиск, но отказва да се поддаде и да подаде оставка. Според него ситуацията умишлено се неглижира от големите телевизии заради медиен комфорт, осигурен за определени политически сили.

Натискът за кадрови назначения в МРРБ

В изявлението си лидерът на ИТН описва ситуация, при която ръководството на регионалното министерство е притискано да назначава парашутисти.

Слави Трифонов: "Оказа се, че министърът на МРРБ Ангелина Божанова не ще да подава оставка по здравословни причини, затваря се в кабинета си и съобщава, че няма да се поддаде на принудата от страна на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов да назначи хора, спуснати от самите тях."

Той подчертава, че представителите на ПП-ДБ се опитват да диктуват правилата на кабинет, който по презумпция трябва да бъде независим, докато самата министърка отказва да изпълнява техните заповеди.

Двойните стандарти в медийното отразяване

Трифонов обръща специално внимание на липсата на реакция от страна на водещите медии. За да илюстрира тезата си, той прави паралел с хипотетична ситуация, в която подобен скандал би се случил с кадри на неговата партия. Той дава пример с Любомир Каримански в ролята на премиер и реакцията, която би последвала при евентуален натиск от страна на Тошко Йорданов и Станислав Балабанов.

Слави Трифонов: "Леле майко. Сега по БТВ и по Нова телевизия това щеше да измести новината за войната. Това щеше да е първа новина по частните телевизии."

Според него в такъв сценарий пред институциите вече е щяло да има изпратени телевизионни екипи и организирани протести, а политическите лидери от ПП-ДБ са щели да обявят демокрацията за застрашена.

Комфортът на служебната власт

Лидерът на ИТН не спестява критики и към настоящия служебен премиер Андрей Гюров, припомняйки неговото политическо минало.

Слави Трифонов: "Но сега правителството се управлява от подуправителя на БНБ Андрей Гюров, който е бивш председател на парламентарната група на ППДБ, прилича на ППДБ, говори като ППДБ, облича се като ППДБ и въобще си е ППДБ до мозъка на костите си."

В заключение Трифонов изразява задоволство, че не принадлежи към този политически елит, който според него се ползва с пълна безнаказаност и медийна протекция. Той декларира, че ще продължи да разобличава техните недостатъци, наглост и самовлюбеност пред обществото.



