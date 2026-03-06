Театри заплашват да спрат работа заради липсата на пари

Директорите на осем от най-големите театри у нас заплашват да спрат работа заради липса на пари. Те настояват да се промени методиката, по която се определя държавната им субсидия и се обявяват за цялостна промяна в Закона за закрила и развитие на културата.

Днес директорите на театрите ще обявят публично пред медиите исканията си.

Още в средата на февруари директорите на Народния театър, на Сатиричния, на Младежкия, на Военния, на Софийската опера, на Оперетата, както и колегите им от Пловдив и Варна, излязоха с позиция за тежкото финансово състояние на сектора, пише БНР.

Пред БНР директорът на театър "Българска армия" Мирослав Пашов заяви, че в момента само плащат заплати, а за всичко останало, от което имат нужда, подават към Министерството на културата фактури, но оттам не потвърждават плащанията. Няма пари не просто за нови декори, костюми и премиери – няма пари дори за хигиенни материали:

"Може би ще предприемем определени действия, защото тук не става просто за заплати – "искаме по-високи заплати". Говорим за сектора – какво се случва с театрите. Ние просто спираме работа, няма как да стане. Обяснявам простичко: има методика, която е изградена преди много години, която казва така – на всеки лев, продаден през касата, има една таблица, която показва какво държавата субсидира към този един лев. И така се формират бюджетите на театрите. Ние сме второстепенни разпоредители на бюджета. Сиреч, ние нямаме самостоятелни сметки, от които да теглим когато си поискаме и колкото си поискаме", каза Мирослав Пашов.