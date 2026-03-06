Седем министри дават обяснения пред Народното събрание

Седем министри от служебния кабинет на Андрей Гюров ще се изправят пред депутатите по време на днешния парламентарен контрол. В центъра на разискванията попадат две от най-горещите теми в страната през последните седмици – присъствието на американски военни самолети в столицата и разследването около мистериозната смърт на трима души в кемпер във Врачанския Балкан.

Американските самолети на прицел

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов ще трябва да даде подробни обяснения относно мащабното учение на военновъздушните сили на НАТО. Депутатите изискват официална информация за базираните американски самолети на столичното летище "Васил Левски", както и за присъствието на чужди военни формирования в авиобаза "Враждебна". Темата предизвика сериозен политически и обществен дебат, след като стана ясно, че цивилното летище се използва за логистични нужди и зареждане във въздуха на Алианса поради недостатъчния капацитет на военната база.

Проверки след трагедията "Петрохан"

Образователният министър Сергей Игнатов също ще застане пред парламентарната трибуна, за да хвърли светлина върху институционалните действия след трагичния случай "Петрохан". Той ще представи резултатите от осъществения контрол на Министерството на образованието и науката върху частното столично училище. Именно в него се е обучавало 15-годишното момче, чието тяло бе открито простреляно в кемпер под връх Околчица заедно с издирваните Ивайло Калушев и Николай Златков. Проверката бе предизвикана от факта, че непълнолетното момче е имало дълги периоди на отсъствия от учебни занятия месец преди фаталния инцидент.

Още петима министри на трибуната

Освен ръководителите на отбраната и образованието, на депутатски въпроси ще отговарят още петима ключови представители на изпълнителната власт. В пленарната зала ще бъдат изслушани министрите на вътрешните работи, на енергетиката, на околната среда и водите, на земеделието и на иновациите и растежа.