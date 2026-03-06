Ралица Асенова: Прокуратурата крие тялото на сина ми

Повече от месец след трагедията край хижа „Петрохан“ и връх Околчица, близките на жертвите остават в пълно информационно затъмнение и все още нямат достъп до телата им. Майката на 22-годишния Николай Златков съобщи, че е получила изричен отказ от прокуратурата да види сина си. Като официален мотив разследващите посочват опасността от компрометиране на събраните доказателства.

Опасност от компрометиране на разследването

В телевизионно интервю за предаването „Здравей, България“ по NOVA Ралица Асенова разкри, че основният аргумент на институциите да ѝ откажат достъп до тялото е рискът от повлияване на експертизите.

"Получих директен цитат, че не мога да видя сина си, защото има опасност да „замърся” разследването", заяви Ралица Асенова. Тя допълни, че е предложила конкретни алтернативи, за да се избегне подобен риск, но те са били категорично отхвърлени. "Казах: Облечете ме в стерилни дрехи. Нека двама свидетели да дойдат да гледат. Аз искам да видя детето си. Не, не бях допусната", обясни майката на загиналото момче.

Институционално мълчание и липса на отговори

Опитите на семейството да получи официална информация на място във Враца също са се оказали неуспешни. Асенова е успяла да разговаря със съдебния лекар, извършил аутопсията, но той е отказал да ѝ покаже дори личната карта на нейния син. По думите ѝ, лекарят се е позовал на изрична забрана от наблюдаващия прокурор.

Адвокатът на семейството също е срещнал сериозни пречки в комуникацията с държавното обвинение, като в продължение на повече от две седмици не е успял да установи контакт с наблюдаващия прокурор. Едва след оказан натиск на място е получено официално писмо за назначаване на допълнителни експертизи. Въпреки че като пострадало лице Асенова има законово право да получава информация за хода на досъдебното производство, тя категорично заявява, че всичко ѝ се отказва и до момента нито един от близките на жертвите не е допуснат до разпознаване.

Призив за търсене на справедливост

Според майката на Николай Златков в публичното пространство и в парламента се лансира само една версия за случилото се, въпреки че съществуват свидетели и данни, които ѝ противоречат.

Провокирани от липсата на отговори и невъзможността да приберат телата на близките си, семействата организират мирен протест. Демонстрацията ще се проведе на 13 март (петък) от 17:30 часа пред сградата на Съдебната палата в София. "Надявам се да имаме силите да тръгнем да търсим справедливост от хората, които се опитаха да почернят и съсипят животите ни", призова Ралица Асенова.