  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +11
Пловдив: +8 / +16
Варна: +2 / +13
Сандански: +10 / +15
Русе: +6 / +14
Добрич: +1 / +12
Видин: +8 / +16
Плевен: +6 / +15
Велико Търново: +0 / +13
Смолян: +2 / +9
Кюстендил: +7 / +13
Стара Загора: +5 / +14

Андрей Гюров ще отговаря на депутатски въпроси в първия си блицконтрол

  • Сподели в:
  • Viber
Андрей Гюров ще отговаря на депутатски въпроси в първия си блицконтрол
A A+ A++ A

Служебният министър-председател Андрей Гюров се изправя пред Народното събрание днес за първия си блицконтрол. Очаква се премиерът да отговаря на актуални въпроси, поставени от народните представители в пленарната зала.

Пропуснато изслушване

През изминалата седмица ръководителят на служебното правителство трябваше да даде официални обяснения пред депутатите относно присъствието на американски военни самолети на столичното летище. Тогава той пропусна заседанието, което нажежи политическата обстановка.

Политическо напрежение

Неявяването на министър-председателя в парламента предизвика сериозно недоволство сред опозицията. Липсата му стана повод за остри критики от страна на част от парламентарно представените партии, които настояват за пълна прозрачност около действията на служебния кабинет и движението на чуждестранна военна техника у нас.

#Андрей Гюров

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?