Имен ден празнуват Красимир и Красимира

На 6 март хиляди българи имат повод за празник, тъй като Православната църква отбелязва деня на Светите четиридесет и двама мъченици от Амория. Днес своя имен ден честват всички, които носят красивите имена Красимир, Красимира и Красен.

Смърт в името на вярата

Историческите сведения сочат, че 42-мата мъченици са храбри военачалници в град Амория, разположен в малоазийската област Фригия. През 840 година те губят живота си, отказвайки категорично да предадат християнската си вяра в замяна на свобода и богатства.

Седем години в плен

По заповед на тогавашния византийски император Теофил, пленените християни попадат в тъмница след коварно предателство от страна на местен жител. Градът претърпява тежка мохамеданска обсада, а военачалниците прекарват дълги години в плен. Враговете многократно се опитват да ги подкупят и примамят с пари, за да признаят Мохамед и да изоставят Иисус Христос.

Значение на празника

Всички опити на императора и неговите съветници удрят на камък. Мъчениците остават непоколебими в своите убеждения до последния си дъх, което в крайна сметка принуждава Теофил да ги осъди на смърт чрез посичане с меч. Днес църквата почита тяхната саможертва и огромна сила на духа, а празнуващите имена, означаващи "които красят света", носят послание за мир, хармония и духовна чистота.