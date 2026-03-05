Украйна предлага дрон-прехващачи на страните от Залива като по-евтина защита срещу иранските Шахеди

Пентагонът и няколко страни от Залива разглеждат възможността за придобиване на украински дрон-прехващачи, способни да неутрализират иранските дронове "Шахед", съобщават източници от украинската отбранителна индустрия. Това се случва, тъй като държавите от Залива все по-често разчитат на скъпоструващи ракети "Пейтриът" за защита срещу множествени атаки от "Шахед" дронове по време на текущата кампания, водена от САЩ и Израел. С намаляващите запаси от прехващачи и разходите за отделна ракета възлизащи на над 13,5 милиона долара, властите търсят по-евтини алтернативи, използвайки опита на Украйна в неутрализирането на тези дронове.

Украйна е разработила нискобюджетни решения, които са се доказали като ефективни срещу руските "Шахед" версии, т.нар. "Геран". Масово произведени прехващачи, струващи само няколко хиляди долара, се използват за унищожаване на този тип дронове, които сами по себе си струват около 30 000 долара. Украински официален представител описа разговорите с Пентагона като деликатни, но отбеляза нарастващ международен интерес. Всеки износ на тези системи, дори сглобени в чужбина, би изисквал одобрението на Киев.

Президентът Володимир Зеленски потвърди, че е обсъдил тази технология с лидерите на Катар и Обединените арабски емирства, подчертавайки, че украинският опит в прехващането на дронове е сред най-напредналите в света. Зеленски също предложи да предостави специалисти на страните от Близкия изток в замяна на тяхното влияние за убеждаване на Москва да се съгласи на едномесечно примирие в Украйна. „Лидерите на Близкия изток имат силни връзки с Русия. Те могат да поискат примирие, а ние можем да предоставим нашите най-добри оператори за защита на цивилните“, каза той.

Дроновете "Шахед" са евтини и изключително маневрени, което прави конвенционалната ракетна защита скъпа и неефективна. Украйна ги е неутрализирала с комбинация от зенитни оръдия, мобилни платформи с картечници и специализирани дронове-прехващачи, способни да достигат скорости до 250 км/ч, по-бързи от "Шахед" със 185 км/ч. Няколко украински системи вече са оперативни в момента.

Дронът-прехващач "Меропс", с фиксирани крила, е разработен от компании, подкрепяни от бившия изпълнителен директор на Гугъл Ерик Шмидт. Дронът "СТИНГ", с форма на куршум и четири ротора, произведен от Wild Hornets, е разположен край Одеса на безпилотни морски платформи. General Cherry произвежда високоскоростен прехващач, специално създаден за "Шахед". Някои прехващачи използват автономно компютърно зрение за насочване, докато други се управляват дистанционно. Разполагането в морето се е оказало особено ефективно, отразявайки иранските тактики в Залива. Докато тези прехващачи ефективно се справят с "Шахед", по-новите руски дронове като Геран-3, задвижвани с реактивен двигател и летящи над 550 км/ч, остават почти непобедими.

Украйна цели по-широко международно използване на своите прехващачи, за да запази ракетите "Пейтрът" за защита срещу усъвършенствани руски крилати и балистични ракети. ЕС подчертава нарастващата роля на Украйна в подпомагането на страните от Залива при защита от дронове. Представителят на ЕС по външните работи Кая Калас отбеляза, че страните от Залива са изразили изненада от степента на украинската подкрепа и насърчиха по-силни връзки и сътрудничество между региона и Киев, включително в областта на сигурността и енергетиката.

Калас също предупреди, че Иран се стреми да разшири конфликта географски и да дестабилизира региона, макар ЕС да не се сблъсква с непосредствена нефтена криза поради доставки от извън Залива. Междувременно Зеленски отново потвърди готовността на Украйна да споделя технологията за дрон-прехващачи с партньори от Близкия изток, включително в замяна на ракети "Пейтрът", като демонстрира ангажимента на Киев за разширяване на отбранителното сътрудничество с държавите от региона.