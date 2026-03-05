130 000 коли нарушиха забраната за малкия ринг в София

Общо 130 000 нарушения на забраната за влизане на замърсяващи автомобили в малкия ринг на София са регистрирани в периода от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. Данните показват спад на неспазването на правилата с 42% спрямо предходния зимен сезон. Това съобщиха заместник-кметовете на столицата по транспорта Виктор Чаушев и по екология Николай Неделков.

В зоната на малкия ринг е забранено влизането на автомобили от първа и втора екогрупа. Ограничението обхваща булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Скобелев“, „Опълченска“ и „Сливница“. За сравнение, през сезон 2024/2025 г. камерите са засекли 222 000 нарушения, докато сега техният брой е значително по-малък.

Тази зима започна да функционира и големият ринг, където забраната важи само за коли от първа екогрупа. Обхватът му включва булевардите „Данаил Николаев“, „Ситняково“, „Михай Еминеску“, „Пейо Яворов“, „Никола Вапцаров“, „Атанас Дуков“, „Хенрик Ибсен“, „Петко Тодоров“, „Иван Гешов“, „Константин Величков“ и „Сливница“. Тенденцията и тук е към намаляване – от близо 23 000 нарушения през декември до около 18 000 през февруари. Общият спад е над 20%, отбеляза Чаушев.

Заместник-кметът по транспорта допълни, че след парламентарните избори общината ще предложи законодателни промени. Целта е процедурата за налагане на санкции да бъде ускорена.

В сектора на обществения транспорт текат пазарни консултации за нови трамваи. Плановете са след доставката им най-старите мотриси в движение да бъдат произведени не по-рано от 2013 г. Предвиждат се ремонти на релсовия път по булевардите „Копенхаген“, „Мария Луиза“, „Джеймс Баучер“, „Скобелев“ и 104-та улица в квартал „Обеля“. За догодина се планира ремонт и по бул. „Христо Ботев“. Работи се и по осигуряване на 125 нови тролейбуса и електробуса с финансиране по оперативна програма „Околна среда“.

Комплексните мерки са довели до подобряване качеството на въздуха, отчете Николай Неделков. Средната концентрация на фини прахови частици (ФПЧ) е намаляла с над 20%, а превишенията на азотен диоксид – с 13%. Дните с превишени норми на ФПЧ са с 52% по-малко. За трета поредна година София покрива средногодишната норма за концентрация на прахови частици.

До момента са подменени над 20 000 стари печки на твърдо гориво, което спестява над 219 тона емисии годишно. По новата програма ще бъдат подпомогнати още 10 000 домакинства, като 5000 семейства вече са подали документи