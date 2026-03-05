Ретрограден Меркурий удря от днес – но 3 зодии ще блеснат въпреки хаоса

Като нещо не ви върви или не ви е ясно, обвинвайте ретроградния Меркурий.

От днес небето прави един от онези резки завои, които астролозите следят под лупа – Меркурий влиза в ретроградно движение. Период, който традиционно се свързва с объркани разговори, закъснения, странни съвпадения и електроника, която решава да се държи като капризна звезда.

Златните правила за оцеляване:

Проверявай два пъти: Преди да натиснеш „Изпрати“ или да подпишеш договор, прочети и малките букви.

Бъди търпелив: Закъсненията на транспорта и разминаванията в разговорите са почти гарантирани.

Не купувай нова техника: Изчакай три седмици, преди да вземеш онзи нов лаптоп или телефон.

Този период, който ще продължи до 20 март, ще се превърне в точка на освобождаване и трансформация. На много зодиакални знаци е обещан важен и повратен период, но само три от тях ще успеят да оставят трудните времена зад гърба си, пише "Вести".

Този път има и добра новина. Докато много знаци ще усещат хаоса, три зодии ще използват енергията на ретроградния Меркурий, за да блеснат – в работата, в любовта или в смели нови идеи.

Близнаци

Управлявани именно от Меркурий, Близнаците често усещат ретроградните периоди по различен начин. Вместо да се объркат, те могат да намерят вдъхновение. Стари идеи, забравени проекти или срещи с хора от миналото могат да се превърнат в шанс за неочакван успех.

Лъв

За Лъвовете това е момент да излязат на светло. Въпреки общия астрологичен хаос, именно те могат да получат признание, нова възможност или сцена, на която талантът им да блесне. Много от тях ще привлекат внимание – и в кариерата, и в личния живот.

Водолей

Водолеите ще усетят прилив на оригинални идеи. Ретроградният Меркурий може да отключи нестандартно мислене, което да доведе до пробив – особено в творчески или технологични проекти. За тях това е време за смели решения.

Астролозите все пак съветват през този период хората да бъдат по-внимателни с подписване на договори, важни покупки и прибързани решения.

Но както показват звездите – понякога именно в най-големия космически хаос се раждат най-интересните възможности.