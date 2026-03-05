Франция, Италия и Гърция укрепват защитата на Кипър след Иранската атака

Франция, Италия и Гърция се договориха да синхронизират военната си присъствие в Кипър и източното Средиземноморие в отговор на нарастващото регионално напрежение. Според източник, близък до френското президентство, президентът Еманюел Макрон е провел телефонни разговори с италианския премиер Джорджа Мелони и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, по време на които тримата лидери са решили да координират разполагането на сили и да си сътрудничат за защита на морския трафик, включително и в Червено море.

В същото време френските власти отхвърлиха твърденията, че американски бойни самолети оперират от френски бази в Близкия изток. Официални лица от кабинета на френския началник на отбраната уточниха, че такива съобщения са неточни. Потвърдено бе обаче, че американски танкери за дозареждане са получили разрешение да използват база в южна Франция. Париж е получил уверения, че тези самолети няма да участват в пряко удари по Иран, а ще подпомагат отбранителни операции, насочени към защитата на регионални партньори.

Испания също прехвърли военноморски ресурси в района. Фрегатата „Кристобал Колон“ се изпраща в източното Средиземноморие, за да засили въздушната отбрана на Кипър след инцидентите с дронове, свързани с Иран. Испанският кораб ще се интегрира в по-широка европейска военноморска формация, включваща холандски, гръцки и италиански съдове, опериращи заедно с френския самолетоносач „Шарл де Гол“, който се отправя към региона.

Мадрид се стреми да се дистанцира от кампанията на САЩ и Израел срещу Иран. Премиерът Педро Санчес отказа участие в офанзивни операции и не позволи на САЩ достъп до испански въздушни бази за мисии, свързани с конфликта. Въпреки това Испания разглежда своето разполагане в Кипър като част от колективни европейски усилия за сигурност, а не като присъединяване към американските удари.

На острова кипърският министър на отбраната Василис Палмас се срещна с британския министър на отбраната Джон Хили, за да обсъдят развиващата се ситуация по сигурността. Палмас подчерта важността на по-силна координация и по-ясна комуникация при управление на кризисни ситуации, особено по отношение на защита на цивилни. Срещата последва след разочарование в Никозия от възприетото бавно британско реагиране на скорошен дронов удар по базата на Кралските ВВС в Акротири.

Старши кипърски служител посочи, че дронът, който порази британската база, е дошъл от Бейрут. Беспилотният летателен апарат, описан като система от тип „Шахед“, удари базата малко след полунощ в понеделник, докато последващи дронове бяха прихванати по-късно същия ден. Бейрут е известна оперативна база на Хизбула, подкрепяна от Иран. В средата на 2024 г., месеци преди смъртта си, лидерът на Хизбула Хасан Насрала предупреди, че Кипър може да се превърне в цел, ако израелските сили използват инфраструктурата на острова за военни действия срещу групата.