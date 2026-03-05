Пролетни температури завладяват страната

Предстоящите почивни дни и първата половина на следващата седмица ще донесат предимно слънчево време в България, като температурите ще се повишат чувствително след временно захлаждане в понеделник. Това става ясно от седмичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Слънчев уикенд с мъгли в низините

През почивните дни времето ще бъде предимно слънчево. В събота и неделя преди обяд в отделни райони на низините и котловините ще има условия за образуване на ниска облачност или мъгла. По-късно в неделя се очаква увеличение на облачността над източните и крайните югозападни райони на страната, но вероятността за валежи остава минимална. Вятърът ще бъде предимно от изток-североизток, като в събота ще е слаб, а впоследствие ще се усили до умерен.

Хладен понеделник и разкъсване на облачността

Началото на новата работна седмица ще започне с ниска облачност на много места в равнинната част от страната, а от северозапад ще навлезе и висока облачност. Според данните на метеоролозите, максималните температури в понеделник ще бъдат най-ниски за целия разглеждан период – между 7 и 12 градуса. В следобедните часове се очаква ниската облачност постепенно да се разкъса и да намалее.

Пролетно затопляне към средата на седмицата

След хладния старт на седмицата, температурите ще тръгнат рязко нагоре. Очаква се дневните стойности да достигнат и дори да надхвърлят 15 градуса в по-голямата част от страната. По-хладно ще се задържи единствено по Черноморието, където заради задържаща се ниска облачност или мъгла термометрите ще отчитат до 10 градуса. Минималните температури през целия период ще варират в тесни граници – най-често между минус 3 и 2 градуса.

"През почивните дни и през първата половина от следващата седмица ще преобладава слънчево време", обобщава дежурният синоптик Анастасия Стойчева, цитирана от официалния сайт на института.