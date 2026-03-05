ЦИК отряза две коалиции за вота през април

Централната избирателна комисия (ЦИК) приключи официално процеса по регистрация на политическите формации за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. До вота са допуснати 14 партии и 10 коалиции, след като две обединения получиха отказ, а една политическа сила се оттегли доброволно.

Организация и очаквания към кампанията

Подготовката за вота е в напреднала фаза, като голяма част от логистичните дейности са стартирали още преди президентът Илияна Йотова да издаде официалния указ за насрочване на изборите. Председателят на ЦИК Камелия Нейкова подчерта важността на високата избирателна активност и необходимостта от добра координация с изпълнителната власт.

"Имаме добро взаимодействие с правителството и премиера относно подготовката на изборите. Отговорността за вота не е само на една институция", заяви Камелия Нейкова по време на първия редовен брифинг на комисията. Тя отправи и директен призив към политическите играчи преди старта на агитацията: "Надявам се предизборната кампания да премине спокойно, да е коректна, отговорна към избирателите и да има взаимно уважение между кандидатите".

Важни срокове и електронни услуги

Говорителят на комисията Росица Матева уточни детайлите около финалния брой участници, посочвайки, че партия "Правото" сама е изтеглила документите си от деловодството. Инициативните комитети, които ще издигат независими кандидати, разполагат със срок за регистрация до 9 март. Евентуални промени в състава или наименованията на вече регистрираните коалиции могат да се правят до 14 март, а крайният срок за предаване на кандидатските листи в Районните избирателни комисии (РИК) изтича точно в 17:00 часа на 17 март.

Гражданите вече могат да направят справка за общия брой на избирателите и адресите на секциите през официалния сайт на ЦИК. Очаква се Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) да активира и електронната система, чрез която всеки ще проверява точното си място за гласуване.

От 7 март стартира и масовата проверка за присъствие на лични данни в подписките на партиите. "Ако гражданин се открие в списък, който не е подписвал, трябва да подаде жалба в Комисията за защита на личните данни, а не в ЦИК", категорична бе Росица Матева.

Гласуване зад граница и обезпечаване с машини

Българите зад граница вече могат да заявяват своето желание за гласуване – както физически чрез дипломатическите ни представителства, така и чрез електронната система на ЦИК. Крайният срок за подаване на тези заявления изтича на 24 март, а окончателният списък с разкритите секции извън страната ще бъде обявен на 28 март от Министерството на външните работи.

Държавата разполага с достатъчен технически ресурс за вота – налични са общо 12 837 устройства за гласуване. За сравнение, досега на национални избори в България никога не са били използвани повече от 10 хиляди машини. Техниката продължава да се съхранява в частен склад под постоянната въоръжена охрана на Министерството на вътрешните работи (МВР). Достъп до помещенията имат единствено лица, които са предварително проверени от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и разполагат с изрично решение на ЦИК.

Всички 31 Районни избирателни комисии в страната вече са формирани, макар и повечето от тях да са назначени служебно поради липса на политическо съгласие по места. Срещу решенията за съставите в Русе, Пловдив-област, Търговище и Силистра са подадени жалби, по които се очаква окончателното произнасяне на Върховния административен съд (ВАС).

От утре Централната избирателна комисия стартира и своята официална разяснителна кампания за гражданите.