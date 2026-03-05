Андрей Гюров след Съвета по сигурност: Няма пряка заплаха за България

Служебният премиер Андрей Гюров увери категорично, че няма непосредствена военна опасност за страната ни. Изявлението дойде след края на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, проведено в четвъртък.

Оценка на рисковете за страната

Основен акцент на заседанието беше обсъждането на актуален доклад за средата за сигурност, подготвен от Министерството на отбраната. Повод за повишеното внимание на институциите стана ескалацията на напрежението в Близкия изток и конкретен инцидент от сряда, при който иранска ракета достигна територията на Южна Турция. Този факт наложи спешно преразглеждане на геополитическите рискове за региона.

Позицията на военното министерство

Още в сряда служебният военен министър Атанас Запрянов свика спешно ръководството на армията, за да бъде направена първоначална професионална оценка на ситуацията. По-рано днес сутринта министърът потвърди успокояващите данни в пряко включване с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Пряка опасност за страната ни няма, но трябва да бъде обсъдена ситуацията с американските самолети, разположени на летище 'Васил Левски' в София", заяви Атанас Запрянов, цитиран от БНТ.

Участие на парламентарните сили

За да се гарантира максимална прозрачност и широк политически консенсус при взимането на решения, на днешното заседание в Министерския съвет бяха поканени и представители на всички парламентарно представени сили. Тяхното присъствие цели координиран и единен институционален отговор при евентуална промяна на обстановката около границите на България.