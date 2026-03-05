В МС се проведе Съвет по сигурността заради ескалацията в Близкия изток

Съветът по сигурността към Министерския съвет се събра на заседание заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Срещата започна в 11:00 часа в сградата на правителството и приключи минути преди 14 часа.



Заседанието беше свикано по искане на министъра на отбраната Атанас Запрянов след вчерашното редовно заседание на кабинета. Повод за това стана информацията за изстреляна балистична ракета към територията на Турция, която е преминала над Ирак и Сирия, а впоследствие е била свалена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО над Турция. От Техеран отрекоха да са стреляли към южната ни съседка.

По думите на министъра този инцидент променя средата за сигурност и налага нова оценка на рисковете, произтичащи от конфликта в Близкия изток. Като допълнителен повод за заседанието бяха посочени и опити за атаки срещу бази в Кипър през последните дни.

Вчера е проведено и съвещание с командването на Въоръжените сили, на което са набелязани допълнителни мерки за сигурност. Част от тях предвиждат промени в готовността на някои формирования, свързани с противовъздушната отбрана на страната.

На днешното заседание участваха и представители на парламентарнопредставените сили, които бяха запознати с оценките на службите и предложените мерки.

Запрянов: Иран извършва провокации към страни в ЕС и НАТО. Свикваме спешно заседание на Военното министерство

Преди началото на заседанието представители на партиите в НС коментираха очакванията си от срещата.



Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че очаква службите и министрите да представят реалната ситуация в две основни направления – възможността за потенциална мигрантска вълна и сигурността на енергийните доставки, включително на петрол и втечнен газ. По думите му към момента няма регистриран засилен миграционен натиск, но страната ни трябва да бъде подготвена, като действията трябва да са част от обща европейска политика.

Наталия Киселова посочи, че очаква институциите да представят информация, която да успокои българските граждани. Според нея е важно да стане ясно какви мерки са предприети, както и темата за конфликта да не се използва за предизборни цели.

Депутатът от „ДПС - Ново начало“ Станислав Анастасов заяви, че по думите му български граждани в различни държави от Близкия изток се намират в затруднено положение, а реакцията на институциите до момента не е била достатъчно адекватна. Той определи ситуацията като несериозна и призова държавният глава Илияна Йотова възможно най-бързо да поеме отговорност и да свика Консултативния съвет по национална сигурност, за да бъде обсъдена ситуацията.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че няма конкретни очаквания от заседанието и иска единствено да получи допълнителна информация за ситуацията.

От своя страна председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов коментира присъствието на американски самолети на българско летище. По думите му макар САЩ да са съюзник на България в НАТО, операцията не е на Алианса и това може да превърне гражданско летище във военна цел.

Кирил Веселински от МЕЧ изрази мнение, че срещата с парламентарнопредставените партии е трябвало да бъде свикана по-рано, за да няма съмнения и притеснения в обществото. Той постави и въпроса доколко е защитена националната сигурност на страната след ракетата, свалена над Турция, и заяви, че подкрепя политика на неутралитет.

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов от заяви, че няма очаквания от заседанието. Според него страната вече е поставена в сложна ситуация и е важно да се анализира как се е стигнало дотук, за да се избегнат подобни проблеми в бъдеще.

След провеждането на Съвета участниците в него казаха пред медиите какви са изводите от срещата.

„Бяха изнесени данни, че няма пряка заплаха. Има евентуално потенциални асиметрични заплахи. Бяха поставени конкретни въпроси към министрите и към ръководителите на служби”. Това коментира Киселова след Съвета, като уточни какво означава „асиметрична заплаха” – „използването на иначе обичайни дейности, през които да се разстройва дейността на различни граждански или държавни инфраструктури”.