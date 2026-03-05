  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +9
Пловдив: +5 / +8
Варна: +6 / +7
Сандански: +9 / +10
Русе: +7 / +9
Добрич: +5 / +5
Видин: +8 / +10
Плевен: +6 / +9
Велико Търново: +3 / +4
Смолян: -1 / +1
Кюстендил: +6 / +7
Стара Загора: +5 / +7

Италия: Ще изпратим военноморски активи за защита на Кипър

  • Сподели в:
  • Viber
Италия: Ще изпратим военноморски активи за защита на Кипър
A A+ A++ A

Италианското Министерство на отбраната обяви, че Италия ще изпрати в следващите дни, заедно с други европейски държави, военноморски активи за защита на Кипър, след атаката с ирански дронове срещу британска база на острова, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Затова заедно с Испания, Франция и Нидерландия, ще изпратим в следващите дни военноморски активи за защита на Кипър“, обяви италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пред италианските депутати.

#Кипър

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?