Италия: Ще изпратим военноморски активи за защита на Кипър
Италианското Министерство на отбраната обяви, че Италия ще изпрати в следващите дни, заедно с други европейски държави, военноморски активи за защита на Кипър, след атаката с ирански дронове срещу британска база на острова, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Затова заедно с Испания, Франция и Нидерландия, ще изпратим в следващите дни военноморски активи за защита на Кипър“, обяви италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пред италианските депутати.
