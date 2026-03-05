Италия: Ще изпратим военноморски активи за защита на Кипър

Италианското Министерство на отбраната обяви, че Италия ще изпрати в следващите дни, заедно с други европейски държави, военноморски активи за защита на Кипър, след атаката с ирански дронове срещу британска база на острова, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Затова заедно с Испания, Франция и Нидерландия, ще изпратим в следващите дни военноморски активи за защита на Кипър“, обяви италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пред италианските депутати.