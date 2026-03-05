След инцидента с пиян скиор: Лекари допускат, че Малена Замфирова може да има увреждания на гръбначния стълб

Бащата и треньор на българската състезателка по сноуборд Малена Замфирова - Анатоли Замфиров, е дал показания пред чешките власти във връзка с тежкия инцидент с 16-годишната спортистка. По случая е започнало официално разследване.

Инцидентът е станал на 3 март около 15:00 часа на писта в зимния курорт "Шпиндлеров Млин" в Чехия, където Замфирова се подготвяла за участие в старт от Световната купа по сноуборд. По първоначална информация тя била блъсната от мъж, за когото се предполага, че е карал ски след употреба на значително количество алкохол.

Към момента на сблъсъка Малена Замфирова не е карала сноуборд и не е участвала в състезание, а се е намирала на пистата заедно със своя екип след края на тренировка. В резултат на удара тя получила сериозни травми, включително контузия в областта на гърба, като лекарите имат съмнения за възможни увреждания на гръбначния стълб.

При инцидента е пострадал и мъжът, с когото тя се е сблъскала – той е получил наранявания в областта на гърдите, гърба и корема, но състоянието му не е животозастрашаващо.

Планинските спасители от екипа в „Шпиндлерув Млин“ са реагирали незабавно. Двамата пострадали са били поставени във вакуумни матраци, като им е бил осигурен топлинен комфорт и са били стабилизирани на място. За да се осигури безопасно кацане на спасителния хеликоптер, районът е бил отцепен от служители на курорта, а движението по този участък от пистата – временно спряно.

Според официалното изявление на спасителната служба Замфирова е транспортирана с хеликоптер до Университетската болница в Храдец Кралове с потвърдена фрактура на бедрото и сътресение на мозъка.

Очаква се по-късно днес тя да бъде преместена за последващо лечение в болница в Австрия. След стабилизиране на състоянието ѝ е предвидено и транспортирането ѝ обратно в България за продължаване на възстановяването.

Чешките власти изясняват всички обстоятелства около инцидента.