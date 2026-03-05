Щастлива развръзка: Намериха приемен дом за 9-месечните близнаци
Щастлива развръзка за близнаците, чийто дом е Националната кардиологична болница от първите им дни живот до днес. Часове след репортажа, с който NOVA разказа тяхната история, за 9-месечните бебета е намерен общ приемен дом.
Досега те нито веднъж не са излизали от болничната стая, а за тях въпреки натоварените си смени продължават да се грижат работещите в педиатричното отделение - макар и децата вече да са напълно здрави.
През последните часове NOVA получи десетки писма от хора, готови да осигурят приемен дом и грижи за 9-месечните близнаци. Биологичната им майка има още пет деца, които също са в „ръцете“ на социалната система, и отказва както да полага грижи за всички тях, така и да се откаже от родителските си права.
Още по темата:
- » Търси се общ дом на две здрави бебета: Близнаци живеят 9 месеца в столична болница
- » „Малък гигант“: Бебе с впечатляващи размери се роди в столична болница
- » Опасен токсин в адаптирано мляко: Над 100 случая в Европа
Коментирай
Най-четено от Общество
„Малък гигант“: Бебе с впечатляващи размери се роди в столична болница15:00 27.02.2026 | Общество
Последно от Общество