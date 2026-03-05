Ескалация: Иран удари азербайджанско летище само на километри от границата си

В четвъртък, 5 март, Иран извърши дронов удар по ексклава на Азербайджан – Нахичеван, като порази Международното летище Нахичеван и рани цивилни, отбелязвайки опасно разширяване на продължаващия регионален конфликт между Иран, Израел и САЩ. Според Министерството на външните работи на Азербайджан, два дрона са преминали от иранска територия, като единият се е взривил на летищния терминал, а другият – близо до училище. Двама цивилни са пострадали, а спешните служби са изпратени, за да оценят щетите по летището и околната инфраструктура.

🚨🚨🚨 A DRONE HAS STRUCK NAKHCHIVAN'S AIRPORT IN AZERBAIJAN pic.twitter.com/dXYlCEbh4Z — Iran Observer (@IranObserver0) March 5, 2026

Нахичеван, отделен от основната част на Азербайджан чрез Армения, се намира по границите с Иран и Турция, на около 10 километра от Иран, което го прави особено уязвим към удари с дронове и ракети с къс радиус. Баку осъди нападението, описвайки го като нарушение на азербайджанския суверенитет и международното право, и предупреди, че страната си запазва правото да реагира с подходящи мерки. Иранският посланик в Азербайджан, Моджтаба Дермичилу, беше призован в Министерството на външните работи, където служители връчиха официален протест и поискаха обяснения от Техеран, подчертавайки необходимостта от мерки за предотвратяване на бъдещи инциденти.

Видеа, разпространени онлайн, показват пожари и експлозии близо до летището веднага след удара, макар пълният обхват на щетите по сградите все още да не е потвърден. Властите не са уточнили дали дейността на летището е била нарушена. Ударът показва нарастващия обхват на конфликта, предизвикан от въздушните удари на САЩ и Израел по Иран на 28 февруари, като иранските ракети и дронове все по-често поразяват обекти извън Близкия изток.

Атаката срещу Нахичеван също подчертава напрежението между Азербайджан и Иран, тъй като Баку поддържа тесни отбранителни и разузнавателни връзки с Израел – факт, който Техеран многократно е критикувал, обвинявайки Азербайджан, че допуска израелски разузнавателни дейности близо до северната граница на Иран, обвинения, които азербайджанското правителство отрича. Анализатори предупреждават, че този удар увеличава риска конфликтът да се разшири в Южния Кавказ, като се отвори нов фронт в стратегически чувствителен регион, граничащ с Иран, Турция и Русия, с потенциални последици за регионалната стабилност.