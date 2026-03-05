Полетите на “България Еър” от и до Тел Авив се анулират до 9 март включително

Поради извънредната ситуация в Близкия изток и получено официално съобщение от летищните власти в Израел, всички полети на авиокомпания “България Еър” (Bulgaria Air) от и до Тел Авив са анулирани до 9 март 2026 г. включително, съобщиха от пресцентъра на авиокомпанията.

В съобщението се посочва, че пасажерите с вече закупени билети имат право на пълно възстановяване на сумата от билетите си (full refund) или право на безплатно преиздаване на билетите си за друга дата в рамките на една календарна година от датата на издаване на оригиналния билет.

БТА припомня, че днес се очаква с два полета на компанията от Оман и Дубай да се върнат 290 български граждани.

Снощи български туристи се прибраха в София с полети от Дубай и Абу Даби.