  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +9
Пловдив: +5 / +8
Варна: +6 / +7
Сандански: +9 / +10
Русе: +7 / +9
Добрич: +5 / +5
Видин: +8 / +10
Плевен: +6 / +9
Велико Търново: +3 / +4
Смолян: -1 / +1
Кюстендил: +6 / +7
Стара Загора: +5 / +7

Полетите на “България Еър” от и до Тел Авив се анулират до 9 март включително

  • Сподели в:
  • Viber
Полетите на “България Еър” от и до Тел Авив се анулират до 9 март включително
A A+ A++ A

Поради извънредната ситуация в Близкия изток и получено официално съобщение от летищните власти в Израел, всички полети на авиокомпания “България Еър” (Bulgaria Air) от и до Тел Авив са анулирани до 9 март 2026 г. включително, съобщиха от пресцентъра на авиокомпанията.

В съобщението се посочва, че пасажерите с вече закупени билети имат право на пълно възстановяване на сумата от билетите си (full refund) или право на безплатно преиздаване на билетите си за друга дата в рамките на една календарна година от датата на издаване на оригиналния билет.

БТА припомня, че днес се очаква с два полета на компанията от Оман и Дубай да се върнат 290 български граждани.

Снощи български туристи се прибраха в София с полети от Дубай и Абу Даби.

#самолет

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?