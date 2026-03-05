Полетите на “България Еър” от и до Тел Авив се анулират до 9 март включително
Поради извънредната ситуация в Близкия изток и получено официално съобщение от летищните власти в Израел, всички полети на авиокомпания “България Еър” (Bulgaria Air) от и до Тел Авив са анулирани до 9 март 2026 г. включително, съобщиха от пресцентъра на авиокомпанията.
В съобщението се посочва, че пасажерите с вече закупени билети имат право на пълно възстановяване на сумата от билетите си (full refund) или право на безплатно преиздаване на билетите си за друга дата в рамките на една календарна година от датата на издаване на оригиналния билет.
БТА припомня, че днес се очаква с два полета на компанията от Оман и Дубай да се върнат 290 български граждани.
Снощи български туристи се прибраха в София с полети от Дубай и Абу Даби.
Още по темата:
- » Боливия: Най-малко 20 загинали след катастрофа на военен самолет пълен с пари
- » Евродепутати искат край на несправедливите такси за деца в самолетите
- » Мирослав Пешлов: Влизането в еврозоната не спира българите да пътуват
Коментирай
Най-четено от Туризъм
1092 български туристи са в страните от Близкия Изток14:26 02.03.2026 | Туризъм
Последно от Туризъм