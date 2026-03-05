ДПС-НН и „Възраждане“ напуснаха Съвета по сигурността при Гюров

Съветът по сигурност, свикан от служебния премиер Андрей Гюров, започна малко след 11 часа днес. За заседанието в Министерския съвет пристигнаха представители на парламентарни политически сили.

В сградата влязоха Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане", Станислав Анастасов от "ДПС - Ново начало", Наталия Киселова, председател на парламентарната група на "БСП Обединена левица", Кирил Веселински от МЕЧ, Ивелин Михайлов от "Величие" и Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на "Има такъв народ". По информация на БНТ ДПС-НН са напуснали заседанието с думите, че е пародия и са настояли за свикване на КСНС при президента Илияна Йотова.



По-рано днес служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещнаха преди заседанието на Съвета по сигурност. Разговорът беше предаван на живо във Фейсбук. По думите на Запрянов днес е много важен ден, предстои заседание на Съвета по сигурността, който ще разгледа въпросите за войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието на американски самолети на наша територия – тема, която ни позиционира като членове на НАТО. Запрянов отбеляза, че това присъствие не застрашава националната ни сигурност и не ни прави участници в тази операция. Нуждаем се от силна парламентарна подкрепа и мнозинство да отстояваме България като достоен член на Алианса, заяви служебният военен министър.

Вчера служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че е предложил на служебния премиер спешно да се проведе Съвет по сигурността във връзка с изстреляните балистични ракети от Иран към Турция, която е натовска държава. Тази ситуация променя коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната, каза Запрянов вчера на брифинг в Министерския съвет. На Съвета по сигурността трябва да се вземат съответните държавни решения и да се сезират съответните държавни органи, каза Запрянов вчера.