Столичната община подписа дългосрочни договори за сметосъбиране в 6 района на София

Столичната община финализира процедурите по избор на изпълнители за две от зоните на София - Зона 2 (районите „Възраждане“, „Оборище“, централната част на „Триадица“) и Зона 5 („Искър“, „Кремиковци“ и „Панчарево“).

С подписването на договорите се гарантира дългосрочна стабилност на сметосъбирането и сметоизвозването до 2031 г.

Услугата ще се изпълнява при значително по-строг контрол и при цени, които защитават обществения интерес – 145.72 евро (приблизително 285 лв.) на тон за битов отпадък и 102.26 евро (около 200 лв.) на тон за едрогабаритни отпадъци, съобщиха от Столична община.

Процесът по договаряне на новите цени е преминал през два етапа при пълно спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП):

Договор според офертата: Съгласно закона, Столичната община първоначално сключи договори с избраните изпълнители на цените, подадени в техните първоначални оферти по време на процедурата.

Незабавен анекс за намаление: Веднага след подписването на основния договор бяха сключени анекси за извършване на дейностите на по-ниски цени. Основание за това стана официално писмо от фирмата, изпратено в периода между приключването на работата на комисията и финализирането на документите за договор. В него те декларират готовност да изпълняват дейностите при по-ниски ставки от първоначално предложените.

По този начин общината гарантира, че в нито един момент не са извършвани дейности на по-високите първоначални цени, като същевременно процедурата остава юридически безупречна.

„Спазваме ангажимента си към столичани - да не подписваме дългосрочни договори на цени, които ощетяват града. Винаги сме казвали, че ще търсим начин да защитим обществения интерес и няма да позволим цената на услугата да расте без реално подобряване на качеството,“ заяви кметът на столицата Васил Терзиев.