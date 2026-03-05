Посочиха градовете с най-високи енергийни разходи и затруднени домакинства

Осем са областите у нас с най-много домакинства с високи енергийни разходи или затруднения да плащат сметките си.

Най-уязвими са в София, Разград, Велико Търново. Останалите пет области са Видин, Добрич, Плевен, Силистра и Сливен.

Това показва Националната карта на енергийната уязвимост на домакинствата, изготвена от българския офис на Световния фонд за природата (WWF) и Института за икономически изследвания при БАН.

България е най-засегнатата от енергийна бедност държава в Европейския съюз, установява картата на база данни на Националния статистически институт и Агенцията за социално подпомагане.

1 800 000 души у нас, което е около 30% от населението са под линията на бедност. Това са приблизително 900 000 домакинства.

Националната карта на енергийната уязвимост се изработва за пръв път. Анализът показва какви инвестиционни разходи са необходими за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Така националните и местни власти могат много по-лесно да планират качествени мерки преди началото на действие на ключови финансови механизми като социалния климатичен фонд и фонда за декарбонизация.

Един от най-съществените проблеми на социалния план за климата е, че се разпределят съществени средства за финансиране на саниране на сгради без оглед на социалния статус на семействата в тях.