Гюров свиква извънредно Съвета по сигурността за нова оценка на ситуацията в Близкия изток

Служебният премиер Андрей Гюров свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет за нова оценка на ситуацията в Близкия изток. На заседанието са поканени председателите на парламентарни групи, съобщи БНР.

Препоръката за свикването на съвета е на министъра на отбраната, който проведе съвещание с командния състав на армията.

Атанас Запрянов, ръководният военен състав от Щаба на отбраната, командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Съвместното командване на силите, началниците на служби "Военно разузнаване" и "Военна полиция", представител на Министерството на външните работи са обсъждали новия развой на събитията, по-конкретно изстреляните от режима в Иран балистични ракети срещу територията на съседна Турция.

Това Запрянов определи като непредизвикана агресия и опасна ескалация.

#Андрей Гюров

