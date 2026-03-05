Сочно изкушение от фурната: Пуешки гърди с ароматна гарнитура
Пуешките гърди са отличен избор за балансирано и здравословно основно ястие. Те са богати на висококачествен протеин, с ниско съдържание на мазнини и неутрален вкус, който позволява разнообразни кулинарни интерпретации. В тази статия ще се представи класически рецепта за съчни пуешки, комбинирани с ароматни печени картофи и задушени зеленчуци – комбинация, подходяща както за делнична вечеря, така и за по-официален повод.
🥩 Основен продукт: Пуешки гърди
Необходими продукти (4 порции)
За пуешките гърди:
800 г пуешки гърди (филе)
3 с.л. зехтин
3 скилидки чесън
1 ч.л. сух риган
1 ч.л. мащерка
1 ч.л. червен пипер
сол и черен пипер на вкус
сок от ½ лимон
За гарнитурата:
600 г картофи
2 моркови
1 тиквичка
1 червена чушка
2 с.л. масло
1 с.л. зехтин
сол и пресен магданоз
🥔 Приготвяне на гарнитурата
Картофи: Обелете и нарежете картофите на кубчета. Овкусете ги със зехтин, сол и малко червен пипер. Печете в предварително загрята фурна на 200°C за около 30–35 минути до златиста коричка.
Зеленчуци: Нарежете морковите на шайби, тиквичката и чушката на ленти. Загрейте маслото и зехтина в тиган и задушете зеленчуците за 7–10 минути, докато омекнете, но запазете леката си хрупкавост. Подправете със сол и поръсете с пресен магданоз.
🔥 Приготвяне на пуешките гърди
В купа смесете зехтина, счукания чесън, лимонов сок и подправките.
Намажете добри пуешките гърди и ги оставете да се мариноват поне 30 минути (по възможност 2 часа в хладилника).
Загрейте тиган на средно висока температура и отпечатайте месото за 3–4 минути от всяка страна.
Превърнете в тавата и допечете във фурна на 180°C за около 15–20 минути, докато вътрешната температура достигне 72–74°C.
Оставете месото да „почине“ 5 минути преди нарязването, за да се запазят соковете.
🍽 Сервиране
Нарежете пуешките гърди на филийки и ги поднесете с печените картофи и задушените зеленчуци. По желание може да добавите лек сос от кисело мляко с чесън и копър или свежа зелена салата.
✔ Полезни съвети
Не препичайте месото – пуешкото е крехко и лесно може да стане сухо.
Ако разполагате с кухненски термометър, използвайте го за по-прецизен контрол.
Може да замените картофите с кино или кафяв ориз за по-диетичен вариант.
