С два полета от Оман и Дубай връщат днес още 290 български граждани

Самолет на авиокомпания „България Еър“ излетя тази сутрин от международното летище „Салала Интернешънъл Еърпорт“ в Оман със 110 пътници на борда. От тях 74 са от чартър на авиокомпанията, а останалите са по списък на МВнР. Очаква се самолетът да кацне днес около 17,30 часа на летище „Васил Левски“ – София.

Втори самолет Airbus A320 на „България Еър“ в момента е на летище „Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай, откъдето 180 пътници, заявили желание да се приберат в България чрез външното ни министерство, ще бъдат транспортирани до София.

Очаква се самолетът да кацне на летището в София около 18,45 часа.