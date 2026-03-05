Борисов с инструкции към Запрянов преди Съвета за сигурност при Гюров
Съветът за сигурност към Министерски съвет ще бъде свикан днес, стана ясно от видео в профила на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в което той разговаря със лсужения министър на отбраната Атанас Запрянов.
„Днес е много важен ден, предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Ирон и темата за присъствието на американските самолети на наша територия. Темата е изключително важна и ни позиционира като членове на НАТО и която трябва да защитаваме, тъй като според мен това присъствие по никакъв начин не застрашава националната ни сигурност и не ни прави участници в тази операция“, докладва Запрянов пред Борисов.
