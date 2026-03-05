Политически астролог: Румен Радев изчака лунното затъмнение

Румен Радев изчака, за да се регистрира за предсрочните избори около вчерашното лунно затъмнение, което бе в дома на политическите партии. А сега пък дебне ретроградният цикъл на Меркурий, който е до края на март. След това вече ще разкрие пълната си програма и коалиционни намерения. Това коментира пред "Телеграф“ политическият астролог Таня Иванова. "В момента първата планета се движи наобратно по небосклона в знака Риби. Това помага човек да крие тайни, да мълчи успешно, така да се каже, че да не сбърка. Но пък който иска, може да се изявява с писане“, поясни експертката.

Съветници

По думите й президентът се съветва с астролози, защото до момента ходовете му са съобразени с благоприятни небесни конфигурации като под индиго. Първо напуснал президентството на 23 януари, дни след новолунието в знака на България Козирог. Сега пък се регистрирал за изборите покрай лунното затъмнение от 3 март (в 13-ия градус на Дева), което също щяло да му донесе дивидент. А на въпрос какъв държавен хороскоп ползва за тези си прогнози, Иванова отговори:

Аспарух

"Нямаме точна астрокарта, базирана на основаването на България от хан Аспарух през 681 година, защото не знаем кога - в кой месец, ден и час, е станало това събитие. Имаше кръгла маса преди 10-15 години, но тогава колегите не стигнаха до единно мнение. За това аз направих хороскопа на страната ни, ползвайки като отправна точка приемането ни в Европейския съюз от 25 април 2005 г., 18,30 часа, Люксембург. И забележете, че договорът за членството ни тогава подписахме там един ден след лунното затъмнение. Тези явления винаги вещаят някакви значими промени за българите (с положителен или отрицателен знак)“, анализира звездните знаци столичанката. А и при победата на Шипка в Руско-турската война също е имало скрита Луна.

Правила

Таня Иванова информира още, че в личен план около затъмненията не се взимат важни решения. "Основните правила са човек да бъде на познато място, сред обичани хора, да не се изказва пресилено и необмислено и да внимава в новите запознанства. Сега лунното затъмнение, защото бе в Дева, ще акцентира върху нашето здраве. При един човек хронични болежки могат да се обадят, докато друг може да намери лек за някакъв проблем. Следващата тема, която ще бъде активирана в живота ни, е работа – напускане, започване на нова – при всеки ще бъде различно. А през февруари бе слънчевото затъмнение (във Водолей). То в един шестмесечен период ще засяга обществените организации, енергетика, бизнес. В личен план ще ни подтиква към действие, защото бе в квадратура с Уран. Даже вече някои може да са започнали някакви нови неща набързо, защото тази планета много-много не крои планове“, разтълкува актуалните астросъбития Иванова.

Тя прогнозира още, че месеците март и април ще са доста турбулентни. След това ситуацията ще се хармонизира заради една щастлива конфигурация на хоризонта. Около края на април и началото на май имало шанс и за мирни преговори в Близкия изток с Иран.