Ирак потъна в мрак
Цял Ирак потъна в мрак.
На 4 март беше регистрирано пълно прекъсване на електрозахранването във всичките 19 провинции на близкоизточната страна.
Информацията бе официално потвърдена от Министерството на енергетиката на страната, съобщи държавната иракска агенция Ina.
Към момента причината за мащабната авария, довела до спирането на тока в цялата държава, остава неизвестна, съобщи институцията в Багдад.
Според неофициална информация вчера Иран е извръшил атака с дронове срещу аерогарата, обслужваща иракската столица.
