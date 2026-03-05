  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +15
Пловдив: +4 / +13
Варна: +7 / +16
Сандански: +9 / +13
Русе: +8 / +16
Добрич: +6 / +14
Видин: +8 / +16
Плевен: +5 / +14
Велико Търново: +2 / +13
Смолян: -1 / +6
Кюстендил: +6 / +11
Стара Загора: +5 / +13

Ирак потъна в мрак

  • Сподели в:
  • Viber
Ирак потъна в мрак
A A+ A++ A

Цял Ирак потъна в мрак.

На 4 март беше регистрирано пълно прекъсване на електрозахранването във всичките 19 провинции на близкоизточната страна.

Информацията бе официално потвърдена от Министерството на енергетиката на страната, съобщи държавната иракска агенция Ina.

Към момента причината за мащабната авария, довела до спирането на тока в цялата държава, остава неизвестна, съобщи институцията в Багдад.

Според неофициална информация вчера Иран е извръшил атака с дронове срещу аерогарата, обслужваща иракската столица.

#Ирак

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?