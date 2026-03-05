Почернена майка скочи на Слави Трифонов

Пореден опит за трупане на политически и медийни дивиденти на гърба на човешка трагедия предизвика гнева на близките на жертвите от Петрохан. Ралица Асенова, майка на 23-годишния Николай Златков, който загуби живота си при жестокото шесторно убийство, излезе с безкомпромисна позиция срещу лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов заради негова нова песен.

Вчера политикът и шоумен публикува парчето "Деца, забравени от Бога", обявявайки публично, че е вдъхновено от кошмарния случай с откритите тела край прохода през февруари. Това действие преля чашата на търпението за почернените семейства, които вече са били обект на спекулации в медийното пространство.

"Слави Трифонов, обръщам се към вас, защото с изключително възмущение разбрах, че сте създали песен, в която се използва трагедията, отнела живота на нашите деца" – написа Ралица Асенова в публикация във Facebook.

Майката напомня, че още в първите дни след ужасяващия инцидент лидерът на ИТН си е позволил да прави публични внушения и обиди по адрес на убитите. Преди броени дни неговата медия отново е нищила случая, разпространявайки твърдения, които дълбоко нараняват роднините на загиналите.

"Днес си позволявате да създавате песен, използвайки смъртта на нашите деца. Що за нахалство?" – попита риторично тя, разобличавайки липсата на елементарна емпатия у хората с претенции за морален компас в обществото.

Близките отказват да позволят имената на децата им да се превръщат в инструмент за евтин PR. Асенова постави твърда граница пред спекулациите:

"Категорично забранявам смъртта на детето ми и трагедията, сполетяла всички близки с жестокото шесторно убийство, да бъдат използвани по какъвто и да било начин – нито в песен, нито в политически или медийни внушения. Паметта на Ники не е средство за публичност, политическа пропаганда или медийни интерпретации" – категорична е майката.

Тя настоява спорната песен да бъде незабавно свалена от публичното пространство и да се прекрати всякаква експлоатация на мъката им.

В края на своето емоционално обръщение Ралица Асенова насочи критиката си и към цялостната среда в държавата, като призова медиите и институциите да спрат с безчувственото ровене в раните на семействата.

"Надявам се най-сетне да проявят необходимата чувствителност и уважение към паметта на загиналите и към техните семейства, защото нарушаването на човешките права на убитите и на нас, техните близки, вече взима заплашителни размери" – завършва тя.