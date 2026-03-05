Шести ден война: Иран отвръща на удара, докато офанзивата на САЩ и Израел се разширява в региона

С навлизането на конфликта в Близкия изток в шести пореден ден, враждебните действия се интензифицират на множество фронтове. Американска подводница потопи ирански военен кораб край Шри Ланка, сили на НАТО прихванаха иранска ракета, насочена към Турция, а въздушната кампания на САЩ и Израел продължава дълбоко в територията на Иран.

Потопена подводница и прихваната ракета

В международни води край южната част на Шри Ланка, американска подводница торпедира фрегатa „Ирис Дена“, убивайки 87 моряци. Ударът разширява зоната на войната отвъд Персийския залив. Междувременно системите за противовъздушна отбрана на НАТО успешно прихванаха иранска ракета, насочена към турска територия - първият подобен случай срещу член на Алианса по време на конфликта.

Жертви и удари в Иран и Ливан

Иранските държавни медии съобщават за над 1 045 цивилни жертви и повече от 6 000 ранени от началото на американско-израелски удари, докато базирани в САЩ правозащитни организации оценяват цивилните загуби на над 1 100 души. Израел продължава да удря военна инфраструктура в Техеран и позиции на „Хизбула“ в Бейрут, като в Ливан са съобщени най-малко 77 загинали, включително трима парамедици. Някои ирански деца може да са загинали при удари по училища, въпреки че американските власти не потвърждават подробности. Множество жители на южен Ливан и Техеран са били принудени да напуснат домовете си, като се укриват във временни убежища или бягат в провинцията.

Политическо развитие в Иран

След смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей, духовниците в Иран разглеждат възможността за наследник в лицето на Моджтаба Хаменей, син на починалия лидер. Израел е заявил, че новият ирански лидер ще стане цел за елиминиране. Гражданската инфраструктура, включително болници, училища, пазари и културни обекти като дворецът Голестан, също е била засегната от американско-израелската офанзива.

Кюрдска активност и напрежение по границите

Американски официални лица съобщават, че кюрдско-ирански групи може да предприемат сухопътна офанзива в северозападен Иран. Иракските кюрдски сили са в готовност за потенциални операции през границата, с частично участие на САЩ в координацията им. Проливът Хормуз остава ефективно затворен от Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC), което сериозно ограничава морското движение.

Реакции в Залива и региона

Иран продължава ракетни и дронови удари срещу Израел и съседни държави от Залива, въпреки че американските официални лица отбелязват намаляване на тези нападения. Саудитска Арабия осъди иранските удари по американското си посолство, докато Катар евакуира жители около американското си посолство като предпазна мярка. Продължават дипломатическите усилия, като катарският външен министър призова Иран да прекрати регионалните провокации. В Бахрейн и ОАЕ Иран е насочил дронове към обекти на „Амазон“. Взрив в близост до танкер край Кувейт е причинил нефтен разлив, но екипажът е в безопасност.

Операции на САЩ и Израел

Израел е извършил 11-та вълна въздушни удари в Техеран през нощта, фокусирайки се върху военни обекти. Американски и западни официални лица твърдят, че голяма част от военната инфраструктура на Иран е неутрализирана, осигурявайки въздушно превъзходство за последващи удари. Белият дом подчертава цели като унищожаването на балистичната ракетна програма на Иран, морските му способности и терористичните мрежи, като отхвърля цел за смяна на режима. Американски официални лица предупреждават, че операцията е в ранна фаза, с възможност за по-дълбоки удари в иранска територия.

Вътрешна реакция в САЩ

В сряда Сенатът гласува 53-47 за блокиране на двупартийна резолюция, която изискваше одобрение от Конгреса за продължаване на военните действия срещу Иран, основно по партийна линия. Общественото мнение изглежда скептично към конфликта, като само около една четвърт от американците подкрепят удари на САЩ и Израел според проучване на Reuters/Ipsos. Белият дом защити действията, подчертавайки целта да се предотврати придобиването на ядрени оръжия от Иран и да се разруши военната му заплаха.

Операции на Израел и регионални действия

Израел продължава въздушните удари по иранска военна инфраструктура и позиции на „Хизбула“ в Ливан. Ограниченията за безопасност в Израел са леко облекчени поради контрол над въздушното пространство. Американски и израелски официални лица съобщават, че съвместните операции значително са отслабили възможностите на Иран, позволявайки по-нататъшни стратегически действия.

Евакуации и нарушения на пътуванията

САЩ са започнали евакуация на неналожителен персонал и американски граждани от Близкия изток, като над 17 500 души са върнати от 28 февруари насам. Израел е отворил основното си международно летище за пристигащи полети, докато заминавания от големи хъбове като Дубай и Джеда остават ограничени. Катар и други държави от Залива координират предпазни мерки за защита на цивилни лица по време на продължаващите военни действия.

Глобална дипломация и реакции

Китай призова за незабавно спиране на американските и израелските военни операции. Украинският президент Володимир Зеленски се консултира със страни от Залива за изпращане на украински специалисти за противодействие на ирански дронове и ракетни удари. Иран похвали Испания за отказа й да предостави военни бази на САЩ, докато президентът Тръмп заплаши с икономически последствия.

Жертви извън Иран и Ливан

Освен в Иран и Ливан, ирански удари в Израел, държави от Залива и съвместни операции на САЩ и Израел в Ирак са причинили смъртта на десетки души. Ескалацията подчертава разширяващия се ефект на конфликта в Близкия изток.