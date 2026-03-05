Тагарев: Доста са остарели нашите противовъздушни системи

„Конкретният случай с ракетата към Турция вероятно е бил резултат от технически отказ или неизправност. Според мен тази ракета или е с отказ, или въобще целта ѝ не е била Турция, защото няма логика“, каза бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на Нова

Кап. Васил Данов подчерта, че системата работи автоматично и се управлява координирано: „Целият щит на НАТО се командва от един център и системите се припокриват“.

Той посочи, че в България има два основни ПВО дивизиона, а в региона функционира и базата в Девеселу – Румъния, оборудвана със системата Aegis Ashore: „Тя е най-голямата база в нашия район – с американски системи за противовъздушна и противоракетна отбрана“.

Тагарев допълни, че освен сухопътните системи, съюзническо военно присъствие в региона допълва защитата.

„Нашите съюзници вече изпратиха кораби в източната част на Средиземноморието, които също имат системи за ПВО и ПРО“, каза той.

Тагарев направи критична оценка на техническото състояние на българската противовъздушна система: „Доста са остарели нашите противовъздушни системи. Най-новата С-300 е доставена през 1989 година. Самолетите МиГ-29 са още по-стари“.

Той призна, че способностите за противоракетна отбрана на тези системи са силно ограничени. В същото време Данов подчерта, че защитата от НАТО и американското присъствие компенсират тези дефицити: „Пазейки техните самолети, пазят и нас“.

Тагарев обясни, че потенциалните цели на Иран са предимно военни обекти, центрове за командване и контрол и дипломатически представителства.

„Тези други възможни цели теоретично не можем да ги изключим на 100%, но към този момент са толкова малко вероятни, че няма място за притеснение“, подчерта той