Сенатът подкрепи Тръмп: Ударите срещу Иран продължават

Сенатът на САЩ в сряда блокира двупартийна мярка, която щеше да ограничи способността на президента Доналд Тръмп да провежда военни операции срещу Иран без одобрението на Конгреса, сигнализирайки за широката подкрепа на републиканците за текущата му кампания. Процедурният вот завърши с 53 срещу 47 гласа, основно по партийна линия, като един републиканец подкрепи резолюцията, а един демократ се противопостави.

Мярката, описвана от своите инициатори като усилие да се възстанови конституционната власт на Конгреса да обявява война, изискваше Тръмп да получи официално одобрение преди да продължи военните действия. Противниците твърдяха, че президентът действа законно като върховен главнокомандващ за защита на страната и обвиняваха поддръжниците на резолюцията, че застрашават американските войски, като ограничават оперативната му гъвкавост. Републиканският сенатор Джим Риш от Айдахо подчерта, че кампанията срещу Иран няма да се превърне във „вечна война“ и прогнозира, че тя ще приключи бързо.

Гласуването беше очаквано, предвид контрола на републиканците над двете камари, които последователно са блокирали предишни опити за ограничаване на военните правомощия на президента. Поддръжниците на резолюцията заявиха, че ще продължат усилията за конгресов контрол, като някои републиканци посочиха, че могат да изискват публични изявления от представители на администрацията за стратегията, ако кампанията продължи седмици, както Тръмп прогнозира.

Загрижеността относно участието на САЩ в Близкия изток се увеличи на фона на американските и израелските удари срещу Иран. Критиците сравняват текущите операции с предишни продължителни конфликти в Ирак и Афганистан, докато поддръжниците подчертават, че военната кампания цели стратегическите способности на Иран, включително неговия флот, балистични ракети и подкрепата му за регионални милиции. Сенатори като Ранд Пол бяха единствените републиканци в подкрепа на мерките за контрол на военните правомощия, докато други, включително Линдзи Греъм и Марквейн Мълин, похвалиха действията на Тръмп като съществени за неутрализиране на дългогодишни заплахи.

Демократите, водени от сенаторите Тим Кейн, Крис Мърфи и Крис ван Холън, подчертаха, че Конгресът трябва да упражни своите правомощия и да държи президента отговорен за конфликт, който вече е причинил жертви сред американските войници. Кейн определи ситуацията като война, изискваща законодателно одобрение, критикувайки администрацията за ескалация без разрешение. Мърфи добави, че законодателството не трябва да продължава, докато не бъде представено официално разрешение за използване на военна сила.

Лидерите на Камарата на представителите изразиха сходни позиции. Майк Джонсън предупреди, че резолюция, която ограничава президента, може да застраши войските, като ограничи военните опции. Междувременно членове на Конгреса, включително Чип Рой, посочиха, че подкрепата за действията на Тръмп може да зависи от продължителността на конфликта и потенциалното разполагане на сухопътни сили.

Някои републиканци подчертаха, че настоящата кампания не включва формално сухопътно нашествие, въпреки че някои, включително сенаторите Роджър Викър и Джон Хоувън, оставиха възможността за такива действия в бъдеще. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че американските и израелските сили скоро могат да контролират иранското въздушно пространство и администрацията посочи готовност да продължи операциите, ако е необходимо.

Докато Конгресът продължава дебата за своята роля, законодателите очакват и потенциални искания за финансиране от Пентагона. Обсъжданията за допълнителни военни разходи могат да предоставят нова възможност за контрол от страна на Конгреса, като демократите настояват за изслушвания, които да изяснят цели, времеви рамки и защита на американския персонал. Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър и други демократични представители подчертаха значението на прозрачността относно плановете на администрацията и продължителността на конфликта.

Гласуването подчертава дълбокия партиен разлом във Вашингтон относно кампанията срещу Иран. Републиканците гледат на действията на Тръмп като оправдани и необходими за неутрализиране на военните и ядрените способности на Иран, докато демократите продължават да настояват за конгресов контрол, за да предотвратят неограничен военен ангажимент. Докато Камарата на представителите се готви за подобно гласуване, дебатът за границите на президентските военни правомощия и ролята на Конгреса остава ключов въпрос в нарастващия конфликт.