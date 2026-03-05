  • Instagram
ЦИК с първи редовен брифинг за предстоящите на 19 април парламентарни избори

Първият редовен брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с подготовката и произвеждането на предсрочните парламентарни избори на 19 април ще се състои днес, съобщиха от ЦИК.

Вчера изтече срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие във вота през април. Общо 27 политически формации са подали документи в ЦИК - 15 партии и 12 коалиции.

Парламентарният вот през април ще бъде осмият от 2021 г. насам.

До 14 март ЦИК може да извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава ѝ на партия, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията.

До 17 март партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите

