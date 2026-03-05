Начислиха 65 евро ток за празен апартамент

Жителка на град Пазарджик получи неочаквана сметка от 65 евро за електроенергия, въпреки че жилището ѝ е необитаемо от лятото на миналата година. Случаят на Спаска Тодорова повдига сериозни въпроси относно коректността на фактурирането от страна на енергоразпределителните дружества на фона на масово недоволство и хиляди подадени жалби от потребители през последните месеци.

Свалени предпазители и натрупани задължения

Апартаментът е празен от юли 2025 година, когато майката на потърпевшата е починала. Оттогава главният предпазител в електрическото табло е изключен. Въпреки физическата невъзможност за реално потребление, задълженията към EVN са продължили да се трупат. В началото на февруари собственичката е принудена да заплати 52,94 евро за месеците август, септември и октомври миналата година, а малко по-късно и допълнителни 2,66 евро.

Мистериозното изчезване на дълга

Кулминацията на абсурда настъпва в края на февруари, когато жената получава нова фактура на стойност 65 евро. Това я провокира да потърси правата си и да сезира телевизия NOVA. Пред медията тя разказва за странното развитие на ситуацията и бързия обрат в поведението на енергийното дружество:

Спаска Тодорова: "Обърнах се към NOVA, защото на 28 февруари получих сума за плащане от 65 евро. Вчера дойдох, за да пусна жалба. Жената тук ми каза, че тази сума от 65 евро вече не съществува. Моето обяснение е, че преди да дойда се свързах с NOVA и явно тази фактура е изтрита след вашата намеса."

Позицията на енергийния монополист

От EVN дават обяснение, според което спорната сума от 65 евро представлява старо задължение от август миналата година, а не фактура за текущо потребление. Това твърдение обаче влиза в пряко противоречие с думите на собственичката, която е категорична, че вече е покрила всички сметки за този период. В подадената жалба Тодорова е включила и изрично искане за проверка за евентуална кражба на електроенергия.

Междувременно от самото дружество признават за мащабен проблем – от началото на януари са регистрирани над 4000 жалби от абонати, които се съмняват в коректността на начислените им суми. Въпреки статистиката, от EVN определят голяма част от тези сигнали като неоснователни, оставяйки хиляди въпроси на потребителите без категорични отговори.