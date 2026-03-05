  • Instagram
Андрей Гюров ще свика Съвета по сигурността

След като иранска балистична ракета беше прехваната над територията на съседна Турция, в България се проведоха спешни срещи на правителствено и оперативно ниво. Очаква се министър-председателят официално да обяви кога ще бъде свикан Съветът по сигурността към Министерския съвет, информират от NOVA.

Спешни мерки във военното ведомство

Ситуацията наложи незабавно съвещание в Министерството на отбраната. Институциите вече работят по план за действие в отговор на потенциалните заплахи в региона. От военното ведомство посочват, че експертите ще предложат "нови мерки, свързани с рисковете за страната ни".

Гарантиране на мира и сигурността

Основният фокус на държавното ръководство е превенцията и запазването на спокойствието в обществото. Предстоящите решения на Съвета по сигурността ще обхванат стъпки, гарантиращи мира, сигурността на гражданите и цялостната защита на населението на фона на ескалиращото напрежение в близост до българските граници.

