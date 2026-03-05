Обрат във времето носи облаци и дъждове

Днес ще преобладава облачно време. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, а в края на деня дъжд ще превалява и на отделни места в югоизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 10°.



В планините ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, а в местата над 1600 метра надморска височина - от сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°, съобщават от НИМХ.



По Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще духа слаб югозападен вятър, който през деня ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.